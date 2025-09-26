Servette empfängt am Samstagabend Winterthur (18 Uhr). Es gibt auch ungebetene Gäste im Stade de Genève, die ein echtes Problem darstellen. Das Servette-Inside.

1/2 Sieht er die Spuren? Ratten bearbeiten in Genf den Rasen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ratten im Stadion beunruhigen Genf vor wichtigen Spielen

Das Mannschaftsfoto von Servette löste zynische Kommentare aus

Ein Servette-Spieler liegt in der Flanken-Statistik vorne, aber... Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Im Stade de Genève gibt es Ratten! Diese Information wurde von der «Tribune de Genève» veröffentlicht und beunruhigt in Genf alle. Die Nagetiere verstecken sich tagsüber und werden daher einen reibungslosen Ablauf des Spiels gegen Winterthur am Samstag nicht gefährden, aber ihre Anwesenheit ist dennoch ein Problem. Nachts graben sie Löcher in den Rasen, nagen an Kabeln ... Eine beunruhigende Situation, zumal die Schweizer Nationalmannschaft im November erwartet wird!

Die grosse Frage

Wird Trainer Jocelyn Gourvennec nach dem Cup-Out in Yverdon (0:1) mehrere Spieler bestrafen– oder weiterhin auf sein 4-4-2-System setzen, mit dem er drei Tage davor in Sion den ersten Saisonsieg in der Meisterschaft feiern konnte? Klar ist: Servette ist nur noch in einem Wettbewerb vertreten – und das tut weh. Und: Die Situation von Jérémy Frick ist problematisch. Der Torhüter und die Identifikationsfigur von Servette, der nur noch in Cupspielen zum Einsatz kam, patzte beim einzigen Tor von Yverdon. Er dürfte so schnell nicht wieder auf dem Platz stehen, es sei denn, Joël Mall verletzt sich oder wird vom Platz gestellt.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe ihm damit sicher kein Geschenk gemacht.» – Jocelyn Gourvennec sucht nach Lösungen für die Position des Rechtsverteidigers und hat versucht, Steve Rouiller in Yverdon auf dieser Position einzusetzen. Ein fehlgeschlagenes Unterfangen. Es wäre überraschend, wenn dieses Experiment am Samstag gegen Winterthur wiederholt würde.

Mögliche Aufstellung

Mall; Magnin, Bronn, Severin, Mazikou; Cognat, Fomba; Stevanovic, Antunes, Njoh; Mraz.

Wer fehlt?

Douline (fraglich), Guillemenot und Srdanovic (beide verletzt).

Neben dem Platz

Servette hat für sein Mannschaftsfoto diese Woche das Musée d'art et d'histoire de Genève ausgewählt. Die gesamte Mannschaft war anwesend, wie auch der ganze Staff, was bei den Fans der Grenats in den sozialen Netzwerken zu mehreren bissigen Kommentaren führte. «Ich hoffe, sie haben alle zum Foto eingeladen...», spottete einer von ihnen in Anspielung auf die wiederholten Fehler von Servette bei der offiziellen Anmeldung der Spieler.

Hast du gewusst, dass...

... Servette seit der Super-League-Reform 2003 noch kein einziges Heimspiel gegen Winterthur verloren hat? Nach dem Winti-Aufstieg 2022 gab es drei Siege und drei Unentschieden.

Aufgepasst auf

Lilian Njoh hat in den ersten sechs Runden am meisten Flanken in der ganzen Liga geschlagen (52), obwohl er im ersten Spiel noch gar nicht dabei war. Bitter: Nur 8 davon fanden einen Abnehmer!

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

1. Mall 4,3 (4 Bewertungen)

2. Srdanovic 4,3 (3)

3. Cognat 4,0 (6)

Der Schiedsrichter

Fedayi San. Der Schiri, der sich als VAR profiliert hat, gibt sein Saisondebüt auf dem Rasen.

Der Gegner

7 Spieltag

Sa., Lugano – GC, 18 Uhr

Sa., Servette – Winterthur, 18 Uhr

Sa., FCZ – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Thun, 14 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

