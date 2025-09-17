DE
Servette-Noten zum ersten Sieg der Saison
Genfer glänzen nur ganz vorne und ganz hinten

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Servette-Noten zum 2:0 in Sion.
Publiziert: 17.09.2025 um 23:34 Uhr
|
Aktualisiert: 17.09.2025 um 23:35 Uhr
Servette verschafft sich mit dem ersten Saisonsieg etwas Luft.
Bastien FellerSportjournalist

Ist das der Beginn einer neuen Ära? Die Grenats hoffen es, nachdem sie am Mittwoch in Tourbillon ihr erstes Saisonspiel gewonnen haben. Während sie am Samstag in Zürich noch zu wenig Effizienz zeigten, sind die Spieler von Jocelyn Gourvennec diesmal gnadenlos. Sie erzielen kurz nach einer Stunde mit Samuel Mraz zwei Tore aus ihren ersten beiden Torschüssen des Spiels. In der Defensive lassen die Servettiens praktisch nichts zu. Sie provozieren sogar indirekt den Wechsel von fast der gesamten Sion-Offensive in der Halbzeitpause. Damit verlassen sie das Wallis mit drei Punkten, aber auch mit der Bestätigung, dass sie sich seit der Ankunft ihres neuen Trainers langsam erholen.

Hinweise: Samuel Mraz bis 77., Lilian Njoh bis 83., Lamine Fomba bis 90. Minute.

Alexis Antunes ab 77., Steve Rouiller ab 83., Gaël Ondoua ab 90. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung). 

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Nach einer überzeugenden Leistung während 80 Minuten am Sonntag in Winterthur zeigt Sion den 10'000 Zuschauern im Tourbillon am Mittwoch ein ganz anderes Gesicht. Mit einer tief stehenden Abwehr, zahlreichen technischen Fehlern und langsamen Umschaltmomenten scheinen die Spieler von Didier Tholot nie in der Lage, etwas Zählbares aus diesem Spiel gegen Servette zu holen. Schlimmer noch, die drei Auswechslungen in der Halbzeitpause ändern praktisch nichts, und es dauert 67 Minuten, bis sie endlich einen Torschuss abgeben. Zu wenig, um noch auf einen Sieg gegen die Grenats zu hoffen, die gerade den ersten Treffer erzielt haben.

Hinweise: Benjamin Kololli bis 46., Ylyas Chouaref bis 46., Théo Berdayes bis 46., Noé Sow bis 73., Rilind Nivokazi bis 73. Minute.

Josias Lukembila ab 46., Theo Bouchlarhem ab 46., Donat Rrudhani ab 46. Minute. Winsley Boteli ab 73., Baltazar Costa ab 73. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
