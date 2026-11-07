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GC-Goudmijn angefressen
«Zu behaupten, wir seien in einer Krise, ist verrückt»

GC trifft in der ersten, Schlusslicht Lausanne dann in der zweiten Halbzeit. Das Kellerduell im Letzigrund endet mit einem 1:1. Ist GC nun in einer Krise? «Das zu behaupten, ist verrückt», meint der Debüt-Torschütze Kenzo Goudmijn im Interview.
Publiziert: 07.11.2026 um 23:36 Uhr
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Andri BäggliRedaktor Sport
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
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12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
9
FC Thun
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12
-10
13
10
Grasshopper Club Zürich
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13
-13
11
11
FC Vaduz
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13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
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