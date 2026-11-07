GC-Goudmijn angefressen «Zu behaupten, wir seien in einer Krise, ist verrückt»

GC trifft in der ersten, Schlusslicht Lausanne dann in der zweiten Halbzeit. Das Kellerduell im Letzigrund endet mit einem 1:1. Ist GC nun in einer Krise? «Das zu behaupten, ist verrückt», meint der Debüt-Torschütze Kenzo Goudmijn im Interview.