DE
FR
Abonnieren

Görtler zum Vize-Wintermeister
Görtler: «Diese englische Woche war nicht schlecht»

Der FC St. Gallen schliesst die erste Hälfte der Saison auf Platz 2 ab. Espen-Captain Lukas Görtler ist dementsprechend glücklich im Interview nach dem Sieg gegen GC.
Publiziert: 19:45 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 19. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen