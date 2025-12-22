DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Lugano – YB (3:0)
Highlights im Video
Steffens Sprint-Effort ermöglicht die frühe Führung
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lugano – BSC Young Boys (3:0).
Publiziert: vor 16 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 19. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:03
Highlights im Video
Hitz sorgt mit Mega-Patzer für verfrühte Bescherung
4:27
Highlights im Video
Thuns Fehr macht mit Traumtor gegen den FCZ alles klar
6:31
Späte Tore im Spitzenkampf
Aarauer fliegt wegen Schwalbe vom Platz
In diesem Artikel erwähnt
Super League
BSC Young Boys
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen