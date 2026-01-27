DE
Goalie-Rochade in St. Gallen
Der FCSG und Wil tauschen zwei Torhüter

Der FC St. Gallen und der FC Wil tauschen die Torhüter aus. Wils bisheriger Ersatzgoalie Yannick Bujard geht zum FCSG, während Janis Widmer den umgekehrten Weg geht.
Publiziert: 11:22 Uhr
Yannick Bujard wechselt von Wil nach St. Gallen.
Foto: FC Wil
Ein Goalie geht vom FC Wil zum FC St. Gallen, ein anderer wechselt in die andere Richtung. 

Yannick Bujard (22) fungierte in der Hinrunde als Ersatzgoalie in Wil. Nun wechselt er auf eigenen Wunsch als dritter Goalie zum FC St. Gallen, wie der FC Wil in einer Medienmitteilung erklärt. In seinen zwei Jahren bei den Profis kam Bujard kein einziges Mal zum Einsatz. 

Im Gegenzug holen die Wiler Janis Widmer (18), der in der Hinrunde Stammtorwart der U21 des FCSG war. Er kam auf 15 Einsätze in der 1. Liga Classic und stand fünfmal im Profikader der Espen. Er hat einen Vertrag bis zum Sommer mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. 

In Wil ist er nun als dritter Goalie vorgesehen. Die bisherige Nummer drei, Janis Keller (22), wird neu die Nummer zwei hinter Stammtorhüter Gentrit Muslija (20) sein, der vom FCSG ausgeliehen ist.

