Darum gehts
- Sion zieht Kaufoption für Genfer Winsley Boteli
- Transfersumme von 3,2 Millionen Franken sorgt in der Super League für Aufsehen
- Interesse von Juventus, Everton und Aston Villa an Boteli bereits bekannt
Winsley Boteli hat sich diese Saison zum Liebling von Sion-Boss Christian Constantin gemausert. Nur: Der Leihvertrag des hochtalentierten Genfers, der noch Gladbach gehört, läuft aus. Allerdings hat Sion eine Kaufoption – und diese haben die Walliser nun offenbar gezogen, wie Transferexperte Fabrizio Romano am Samstag schreibt. «Wir bringen das zu Ende!», bestätigt Constantin gegenüber Blick.
Wie hoch ist die Ablöse? CC: «Sehr hoch. Das wird teuer!» Wie teuer? «Ach, sie wissen, wie das ist mit den Zahlen. Da verlässt mich immer die Erinnerung. Und man wird auch nicht jünger …»
Die kolportierte Summe, die man Borussia Mönchengladbach überweisen muss, liegt bei rund 3,2 Millionen Franken. Eine für die Super League horrende Summe. Es ist damit der teuerste Abgang eines Gladbach-Spielers, der nie für die Profis gespielt hat. Gemäss der deutschen «Rheinischen Post» hat man bei Sion noch auf ein finanzielles Entgegenkommen vonseiten des Bundesligisten gehofft – erfolglos. Übernommen worden ist Boteli nun trotzdem. CC: «Winsley hat gewaltiges Potenzial! Der Strafraum ist sein Revier. Er ist geboren, um Tore zu schiessen. Doch man muss ihn noch formen. Ballbehandlung und Ballführung sind noch nicht top.»
Mega-Trefferquote
Boteli wollte unbedingt bleiben. «Und eine Rückkehr zu Gladbach käme zu früh. Also suchen wir eine Lösung, damit er bleiben kann.» Diese scheint nun gefunden zu sein – alles ausser dem Kauf hätte wohl ins Leere geführt. Und Botelis Quote spricht für ihn: In nur 611 Super-League-Minuten hat er achtmal getroffen.
Anders ausgedrückt: Wenn Boteli so weitermacht, werden die 3,2 Millionen bald ein Schnäppchen sein. Darauf spekuliert auch Constantin, der ihn für ein Vielfaches weiterverkaufen könnte.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23