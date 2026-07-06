DE
FR
Abonnieren

Genfer basteln am Kader
Zwei Youngster verlassen Servette

Servette lässt zwei Youngsters ziehen. Loun Srdanovic verlässt die Genfer Richtung Ligue 1, Malek Ishuayed wird in die Challenge League verliehen.
Publiziert: vor 35 Minuten
Kommentieren
1/2
Loun Srdanovic verlässt Servette Richtung Lille.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Servette bastelt am Kader für die kommende Saison. Wie die Genfer am Montag vermelden, wechselt Rechtsverteidiger Loun Srdanovic (19) per sofort zu Lille in die französische Ligue 1. Das Servette-Eigengewächs durchlief sämtliche Jugendabteilungen bei den Grenats und feierte bereits im Alter von 17 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft. In der vergangenen Saison stand er in 16 Pflichtspielen auf dem Platz, wobei er einen Assist lieferte.

Nun wagt das Defensivtalent den direkten Sprung ins Ausland. Bei Lille unterschreibt der Youngster einen langfristigen Vertrag bis Juni 2030. Über die Ablösemodalitäten für Srdanovic, der auch für die Schweizer U19-Nati im Einsatz steht, machen beide Klubs keine Angaben.

Ishuayed per Leihe zu Kriens

Des Weiteren wird Malek Ishuayed (19) für eine Spielzeit nach Kriens verliehen. Der Offensivspieler, der bei den Genfern ausgebildet wurde, gab im vergangenen November sein Super-League-Debüt für die Grenats und absolvierte in der Folge 13 Einsätze (ein Assist) für die erste Mannschaft in der höchsten Liga.

Erst im Januar hat Ishuayed seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2029 verlängert. Nun soll der 19-Jährige bei Kriens, das aus der Promotion League in die Challenge League aufgestiegen ist, zu mehr Spielpraxis kommen.

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Challenge League
Challenge League
Ligue 1
Ligue 1
OSC Lille
OSC Lille
SC Kriens
SC Kriens
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Challenge League
        Challenge League
        Ligue 1
        Ligue 1
        OSC Lille
        OSC Lille
        SC Kriens
        SC Kriens
        Super League
        Super League