Servette lässt zwei Youngsters ziehen. Loun Srdanovic verlässt die Genfer Richtung Ligue 1, Malek Ishuayed wird in die Challenge League verliehen.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Servette bastelt am Kader für die kommende Saison. Wie die Genfer am Montag vermelden, wechselt Rechtsverteidiger Loun Srdanovic (19) per sofort zu Lille in die französische Ligue 1. Das Servette-Eigengewächs durchlief sämtliche Jugendabteilungen bei den Grenats und feierte bereits im Alter von 17 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft. In der vergangenen Saison stand er in 16 Pflichtspielen auf dem Platz, wobei er einen Assist lieferte.

Nun wagt das Defensivtalent den direkten Sprung ins Ausland. Bei Lille unterschreibt der Youngster einen langfristigen Vertrag bis Juni 2030. Über die Ablösemodalitäten für Srdanovic, der auch für die Schweizer U19-Nati im Einsatz steht, machen beide Klubs keine Angaben.

Ishuayed per Leihe zu Kriens

Des Weiteren wird Malek Ishuayed (19) für eine Spielzeit nach Kriens verliehen. Der Offensivspieler, der bei den Genfern ausgebildet wurde, gab im vergangenen November sein Super-League-Debüt für die Grenats und absolvierte in der Folge 13 Einsätze (ein Assist) für die erste Mannschaft in der höchsten Liga.

Erst im Januar hat Ishuayed seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2029 verlängert. Nun soll der 19-Jährige bei Kriens, das aus der Promotion League in die Challenge League aufgestiegen ist, zu mehr Spielpraxis kommen.

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