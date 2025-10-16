Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

1/2 GC-Captain Amir Abrashi hat sich im Training am Oberschenkel verletzt. Foto: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann Fussballchef

Es ist eine Hiobsbotschaft mitten im GC-Aufschwung nach dem 3:0-Derbysieg: Captain Amir Abrashi hat sich gemäss Blick-Informationen im Training vergangene Woche schwerer am Oberschenkel verletzt und soll bis zum Ende der Hinrunde ausfallen.

Kommt aus Verletzungspause

Die 35-jährige Leaderfigur hatte sich gerade erst von einer 10-wöchigen Verletzungspause und einem Muskelfaserriss zurückgekämpft. Stand im Derby gegen den FCZ erstmals seit Ende Juli wieder auf dem Spielfeld in der Schlussphase. Feuerte seine Mitspieler an der Seitenlinie an – seine Rückkehr und Präsenz war spürbar wichtig. «Ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal eine solche Freude verspürt habe», sagte Abrashi nach dem Sieg. Nun muss der GC-Anführer seine Mitspieler wieder vorübergehend von der Tribüne aus anfeuern.

Dritte GC-Verletzung innert wenigen Tagen

Für GC und Trainer Gerald Scheiblehner ein herber Rückschlag im der aktuellen Euphorie, den man nur schwer verdauen kann. Für den GC-Trainer ist Abrashi nicht nur der verlängerte Arm auf dem Feld, sondern auch Identifikationsfigur und Vorbild für die zahlreichen jungen Spieler. Nicht umsonst hat Scheiblehner seinen Captain schon mehrfach als «Legende» betitelt.

Für die Grasshoppers ist es nun bereits die dritte Langzeitverletzung innert wenigen Tagen. Vor dem Derby hatte sich Young-Jun Lee im Training den Mittelfuss gebrochen, ist für die Reha in seine Heimat Südkorea geflogen und wird ebenfalls mehrere Monate ausfallen. U-21-Nationalspieler und möglicher Abrashi-Ersatz, Tim Meyer, hat sich zudem nach guter Leistung im Derby bei der Nati einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.