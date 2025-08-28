Maurin verlässt GC nach einem Jahr

Evans Maurin geht künftig für Grenoble Foot auf Torejagd. Für GC erzielte der 24-Jährige vergangene Super-League-Saison ein Tor.

Geht zurück in die Heimat

Evans Maurin (rechts, hier im Duell mit Lausannes Alvyn Sanches) kam in der Super League 15 Mal für GC zum Einsatz. Foto: keystone-sda.ch

Evans Maurin verlässt die Grasshoppers nach nur einem Jahr wieder und kehrt in seine Heimat zurück. Der 24-jährige Offensivspieler hat bei Grenoble Foot aus der französischen Ligue 2 einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Maurin bestritt mit GC 15 Spiele in der Super League und erzielte dabei ein Tor. Zuvor war der Linksfuss eineinhalb Saisons für Yverdon-Sport tätig gewesen.

