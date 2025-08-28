DE
Geht zurück in die Heimat
Maurin verlässt GC nach einem Jahr

Evans Maurin geht künftig für Grenoble Foot auf Torejagd. Für GC erzielte der 24-Jährige vergangene Super-League-Saison ein Tor.
Publiziert: vor 34 Minuten
Evans Maurin (rechts, hier im Duell mit Lausannes Alvyn Sanches) kam in der Super League 15 Mal für GC zum Einsatz.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Evans Maurin verlässt die Grasshoppers nach nur einem Jahr wieder und kehrt in seine Heimat zurück. Der 24-jährige Offensivspieler hat bei Grenoble Foot aus der französischen Ligue 2 einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Maurin bestritt mit GC 15 Spiele in der Super League und erzielte dabei ein Tor. Zuvor war der Linksfuss eineinhalb Saisons für Yverdon-Sport tätig gewesen.

Grasshopper Club Zürich
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
