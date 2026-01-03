DE
Geht das Mittelfeld-Juwel?
Heisse Italien-Gerüchte um FCZ-Youngster Tsawa

Der 19-jährige Cheveyo Tsawa wird mit Pisa in Verbindung gebracht. Es heisst, der Serie-A-Aufsteiger befindet sich in Verhandlungen mit dem FCZ.
Publiziert: 19:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Wechselt Cheveyo Tsawa ins Ausland? Es gibt zumindest Gerüchte.
Foto: Raphaël Dupain
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Bei strahlender Wintersonne jagt Cheveyo Tsawa (19) zum FCZ-Trainingsauftakt am Samstag auf dem Campus im Heerenschürli dem Ball nach. Bei diesem Anblick deutet wenig auf einen baldigen Abgang des Youngsters hin.

Doch am selben Tag schlägt die Meldung von Transferexperte Gianluca Di Marzio in Italien Wellen. Aufsteiger Pisa befinde sich in Verhandlungen mit dem FCZ. Und: Eine Einigung der Italiener mit Tsawa sei sogar schon erzielt. Di Marzio beruft sich auch auf Informationen von Sky. Da ist von einer geschätzten Ablösesumme von umgerechnet rund 5,5 Millionen Franken die Rede. Der Deal sei noch nicht durch, aber es gehe um Details. Auf dem Heerenschürli, wo sich Tsawa nach der 1,5-stündigen Einheit in das Campus-Gebäude verabschiedet, will man sich nicht in die Karten blicken lassen.

Der vom FCZ für die Winter-Transferperiode auf Mandatsbasis engagierte Spielerberater Dino Lamberti ist beim Trainingsauftakt nicht am Spielfeldrand. Ob er sich im Hintergrund bereits mit Hochdruck mit der Personalie Tsawa beschäftigt?

Klar ist: Zum Ende des vergangenen Jahres kursierten um den FCZ-Mittelfeldteenie auch Gerüchte um das Interesse des belgischen Champions-League-Klubs Brügge. Bei Pisa wäre Abstiegskampf angesagt. Der Klub aus der Toskana bleibt nach dem 1:1 im Abstiegskampf gegen Genoa am Samstagnachmittag auf dem zweitletzten Platz. Mit Nati-Mittelfeldspieler Michel Aebischer (28) und Ex-FCZ-Verteidiger Daniel Denoon (21) kicken bereits zwei Schweizer bei Pisa.

Und Tsawa sagte im Dezember im grossen Blick-Interview: «Es ist definitiv mein Ziel, irgendwann den Schritt in eine Top-5-Liga zu machen. Aber jetzt schaue ich noch nicht so weit.» Da standen noch die letzten Spiele vor Weihnachten vor der Tür.

