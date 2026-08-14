Der FC Thun kennt seinen Gegner in den Playoffs der Europa League. Der Schweizer Meister trifft auf Lech Posen aus Polen

Thun muss im Kampf um die Europa League nach Polen

Thun muss im Kampf um die Europa League nach Polen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Thun zieht am Donnerstag dank des 3:0-Hinspiel-Polsters trotz der 2:3-Niederlage im Rückspiel gegen Vikingur Reykjavik aus Island in die Playoffs der Europa League ein. Nun ist auch bekannt, auf wen der Schweizer Meister trifft. Für die Berner Oberländer geht es nach Polen, wo sie sich mit Lech Posen messen werden.

Das Rückspiel der Polen gegen Klaksvik wurde um einen Tag von Donnerstag auf Freitag verschoben, weil Lech Posen wegen Wetterturbulenzen zuvor nicht auf den Färöer Inseln landen konnte. Es hatte zu viel Nebel und so wurde der Flug zunächst ins norwegische Bergen umgeleitet.

Zuerst auswärts, dann zu Hause

Nach einer knappen 1:0-Führung aus dem Heimspiel machten die Polen am Freitagabend schliesslich den Einzug in die Playoffs mit einem 5:0-Erfolg und somit dem 6:0-Gesamtskore klar.

Das Hinspiel gegen den polnischen Meister, der sich vergangene Saison den zehnten Titel sicherte, bestreiten die Thuner am kommenden Donnerstag (19 Uhr) auswärts in Posen. Eine Woche später findet um 20 Uhr der Showdown um den Einzug in die Europa League im Visana Stadion in Thun statt.

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