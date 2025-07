Aber Sportchef Sutter denkt nicht an GC-Bueb Pusic

GC-Sportchef Alain Sutter wird Petar Pusic wohl nicht zu GC zurückholen. Foto: Sven Thomann

Tobias Wedermann Fussballchef

Altbekanntes Gesicht im Letzigrund am Samstagabend. Ex-Hopper Petar Pusic (26) schaut sich die GC-Pleite gegen Luzern von der Tribüne aus an.

Bereits am Donnerstag vor dem Saisonauftakt wurde GC-Sportchef Alain Sutter zum ablösefreien GC-Bueb befragt. Ob er sich nie Gedanken gemacht habe, mit Pusic aufgrund der Vertragssituation sowie der GC-Verbundenheit Gespräche zu führen. «Nein, das war nie ein Gedanke», antwortet Sutter. Eine Pusic-Rückkehr scheint in den Plänen des 57-Jährigen also keine Rolle zu spielen.