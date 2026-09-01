DE
FR
Abonnieren

Gegen den FCZ verletzt
Lausanne-Neuzugang fällt monatelang aus

Tyler Fredricson wird Lausanne für die nächsten rund vier Monate nicht zur Verfügung stehen. Der Neuzugang hat sich gegen den FCZ den Mittelfuss gebrochen.
Publiziert: vor 14 Minuten
Kommentieren
Fällt für den Rest des Jahres aus: Tyler Fredricson.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Erst einen Monat ist Tyler Fredricson (21) bei Lausanne, nun fällt er für rund vier aus und damit wohl bis zum Jahresende. Der Engländer, den die Waadtländer von Manchester United verpflichtet hatten, hat sich am Samstag im Spiel gegen de FC Zürich den Mittelfuss gebrochen.

«Um seine Chancen auf eine erfolgreiche Rückkehr zu maximieren, muss sich Tyler Fredricson einer Operation unterziehen, bevor er mit seiner Rehabilitation beginnen kann», schreibt der Super-Ligist in seiner Mitteilung. Die Verletzung des Abwehrspielers sei «ein schwerer Schlag», da er sich in dieser kurzen Zeit hervorragend ins Team integriert und sich einen Platz in der Verteidigung erarbeitet habe.

Noch näher dran an Lausanne

Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport