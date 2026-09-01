Lausanne-Neuzugang fällt monatelang aus

Tyler Fredricson wird Lausanne für die nächsten rund vier Monate nicht zur Verfügung stehen. Der Neuzugang hat sich gegen den FCZ den Mittelfuss gebrochen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Erst einen Monat ist Tyler Fredricson (21) bei Lausanne, nun fällt er für rund vier aus und damit wohl bis zum Jahresende. Der Engländer, den die Waadtländer von Manchester United verpflichtet hatten, hat sich am Samstag im Spiel gegen de FC Zürich den Mittelfuss gebrochen.

«Um seine Chancen auf eine erfolgreiche Rückkehr zu maximieren, muss sich Tyler Fredricson einer Operation unterziehen, bevor er mit seiner Rehabilitation beginnen kann», schreibt der Super-Ligist in seiner Mitteilung. Die Verletzung des Abwehrspielers sei «ein schwerer Schlag», da er sich in dieser kurzen Zeit hervorragend ins Team integriert und sich einen Platz in der Verteidigung erarbeitet habe.

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