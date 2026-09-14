Seit drei Spielen sind die Grasshoppers ungeschlagen. Zwei Siege und ein Unentschieden motzen den verhaltenen Saisonstart auf. Ein wichtiges Puzzleteil ist da Captain Amir Abrashi. Das weiss auch Trainer Peter Zeidler.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC trifft am Dienstag im Letzigrund auf Sion, 19 Uhr

Trainer Zeidler lobt Abrashi als Schlüsselspieler für Teamgeist

Bettkober führt Blick-Notenschnitt nach 7 Spielen mit 4,67

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

GC reitet aktuell eine Erfolgswelle. Der Sieg gegen Thun war bereits das dritte Spiel in Folge, das die Zürcher nicht mehr verloren haben. Und noch besser: Mit zwei Siegen und dem Remis im Derby hat man den durchzogenen Saisonstart aufpoliert. Aufgrund des Nachtragspiels der vierten Runde stehen die Hoppers bereits am Dienstag wieder im Einsatz. GC-Trainer Peter Zeidler warnt vor dem FC Sion: «Sion ist aktuell eines der besten Teams der Liga. Sie hatten in den letzten Jahren eine sehr gute Einkaufspolitik und sind sehr eingespielt.» Trotzdem rechnet er sich für seine Farben auch Siegchancen aus. Dafür braucht es aber eine leidenschaftliche Verteidigungsarbeit wie gegen Thun, den Kampfgeist wie gegen den FCZ und die Effizienz wie gegen St. Gallen.

Die grosse Frage

Wie lange dauert es, bis die Neuzugänge integriert sind? GC war auf dem Transfermarkt aktiv und muss nun die Neuankömmlinge in die Mannschaft aufnehmen. Zeidler ist da zuversichtlich: «Die generelle Teamkonstellation ist gut. Wir haben zwei Spanier, eine Tessiner-Fraktion, junge Schweizer und so weiter. Es kann daraus eine richtig verschworene Gemeinschaft entstehen. Wir sind da auf dem richtigen Weg, stehen aber trotzdem noch am Anfang.»

Gesagt ist gesagt

«Mein Staff und ich legen Wert auf Teamgeist. Da kommt man auch schnell auf die Rolle von Amir Abrashi zu sprechen, der die Mannschaft zusammenschweisst. Er macht das in der Kabine und auf dem Platz. Wenn er wie jetzt in Topform spielt, hat sein Wort sogar noch mehr Gewicht», lobt Trainer Zeidler seinen Captain in den höchsten Tönen. Weil der Leitwolf vergangene Woche noch krank war, wurde Abrashi noch vor der Stundenmarke ausgewechselt. Gegen Sion ist ein längerer Einsatz geplant.

Die Blick-Prognose

Wie Peter Zeidler anerkennt, ist Sion derzeit in Höchstform. Shootingstar Winsley Boteli ist einer der Sterne der Super League und wird die GC-Abwehr vor ganz grosse Probleme stellen. Sion wird das Spiel gewinnen und die Serie der Hoppers beenden.

Mögliche Aufstellung

Hübel; Stroscio, Pllana, Bettkober, Rissi; Abrashi, Guibelalde, Clemente; Bengondo, Muci, Krasniqi.

Wer fehlt?

Creti, Diaby, Meyer, von Moos (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Bettkober 4,67 Guibelalde 4,5 Hübel 4,33

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Der Schiedsrichter

Fedayi San steht am Dienstagabend im Letzigrund im Einsatz. Unterstützt wird er von VAR Sandro Schärer.

Der Gegner

Im Wallis herrscht gute Laune. Aktuell läuft es dem FC Sion. Mit einem Sieg kann man sogar an YB vorbeiziehen und den zweiten Platz übernehmen.

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4 Runde

Luzern – Lausanne 1:0

FCZ – Basel 1:2

YB – Vaduz 4:2

Di., GC – Sion 19 Uhr

Mi., Thun – Servette 19 Uhr

Mi., Lugano – St. Gallen 19 Uhr