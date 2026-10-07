Der neue GC-Trainer ist da. Olaf Janssen stellt sich am Mittwoch den Medien vor und erklärt, wie es zur Verpflichtung gekommen ist, welchen Fussball er spielen lassen will und verrät, welchen DFB-Star er gross gemacht hat. Und was war eigentlich beim Präsentations-Foto los?

Björn Lindroos Redaktor Sport

Eine positive Ausstrahlung hat er schon mal, der neue unbekannte GC‑Coach. Olaf Janssen (59) begrüsst die Journalisten im GC-Hauptsitz in Zürich schon vor der Pressekonferenz mit einem freundlichen Handschlag. Als der Deutsche dann offiziell vorgestellt wird, sagt er: «Ich bin sehr herzlich empfangen worden. Ich freue mich darauf, dass es nun losgeht.»

Seit zwei Tagen trainiert der fünffache Vater und zweifache Grossvater nun das junge Team. Seine ersten Eindrücke: «Ich habe eine extrem willige Mannschaft vorgefunden. Jungs, die wissbegierig sind. Sie schauen und hören aufmerksam zu.» Besonders herausgestochen ist aber der Älteste: «Auf den Captain können die Grasshoppers sehr stolz sein. Mit Amir hatte ich schon viele Gespräche. Ein herausragender Sportler, eine Legende in diesem Verein.»

Warum kein Schweizer Coach?

Präsident Ludovic Déléchat (40) betont, dass man sehr zufrieden mit dem neuen Trainer sei. Auch wenn darunter die vom Präsidenten angestrebte «Swissness» im Klub leidet. Dies, obwohl einige Schweizer Kandidaten wie Magnin, Celestini, Contini oder Frick auf dem Markt gewesen wären.

«Ich will nicht über andere Kandidaten sprechen», nimmt Déléchat den Wind aus den Segeln. «Natürlich ist die Swissness etwas, das in diesem Projekt eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber wir müssen auch das sportliche Projekt respektieren. Deshalb haben wir uns für Olaf entschieden. Wir glauben, dass er all unsere Punkte erfüllt. Insbesondere die Entwicklung von jungen Spielern, die uns sehr wichtig ist. Wir haben eine der besten Nachwuchsabteilungen des Landes und viele junge Talente im Team.»

Tatsächlich gilt Janssen als Förderer junger Spieler. So entdeckte er zum Beispiel bei Viktoria Köln einst den heutigen DFB-Star Saïd El Mala (20). «Wir haben ihn mit 17 zu uns geholt. Ich hab ihn dann ins Trainingslager mitgenommen und ihn bei mir spielen lassen.» Jetzt soll er auch jungen Hoppers zu einer grossen Karriere verhelfen.

Einsam nur auf dem Foto

Etwas kurios war das Foto, mit dem GC Janssen vorstellte. Fast schon einsam stand er mit dem Trikot vor der Sponsoren-Wand. Von Präsident und Verantwortlichen fehlte jede Spur. «So machen wir es immer. Das Wichtige ist, dass ich heute neben ihm sitze», erklärt Déléchat. Und auch Janssen fügt lachend an: «Ich habe mich nicht einsam gefühlt.»

Überrascht habe ihn die Anfrage von GC aber schon, gibt der Deutsche zu. Denn: «Eine Bewerbung von mir gab es nicht. Das Telefon hat bei mir geklingelt.»

Erfahrung im Abstiegskampf

Zu diesem Zeitpunkt hatte GC mit Edwin de Graaf bereits einen neuen Assistenztrainer geholt. Durchaus speziell, dass der Co-Trainer vor dem Boss verpflichtet wird. «Es hätte mich gestört, wenn es die Gespräche nicht schon gegeben hätte. Wenn der Verein überzeugt ist, die richtigen Leute zu holen, die hierher passen, dann stört es mich nicht», so Janssen.

Von der Spielweise her sei Janssen ein Trainer, der gerne den Ball hat. «So kann der Gegner auch kein Tor schiessen. Und gegen den Ball will ich maximale Kompaktheit sehen.»

Dass es von den Fans nach der Präsentation Janssens auch kritische Kommentare gab, verstehe er: «Wenn die Menschen mit meinem Namen nicht viel anfangen können, ist das logisch. Aber ich habe schon einige Momente erlebt, in denen ich Mannschaften vor dem Abstieg gerettet habe. Ich verfüge über genügend Erfahrung. Am Ende des Tages geht es nicht um mich, sondern um GC.»

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