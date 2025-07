1/12 GC steht trotz zwei Führungen am Ende ohne Punkte da. Foto: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann Fussballchef

Nikolas Muci macht genau dort weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat. Er wirkt gar noch spritziger und mit mehr Selbstvertrauen ausgestattet. Wirft sich in jeden Zweikampf, macht viele Meter, setzt die Luzerner Abwehr unter Druck und sorgt vom Penaltypunkt für das erste GC-Tor der Saison. Daneben der neue Stürmer Luke Plange, der seine technischen Qualitäten bei der erneuten 2:1-Führung für die Hoppers eindrücklich zeigt. Doch in der Defensive können nicht alle gleich auftrumpfen. Vor allem hinten links läuft bei den Hoppers in der ersten Halbzeit nicht alles rund. Zwischen Arigoni und Bettkober kommt es zu mehreren Missverständnissen, und in der Pause muss der 20-jährige Yannick Bettkober schon vom Feld – nach diversen Unsicherheiten, einem verursachten Penalty und hochgradig Gelb-Rot gefährdet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Yannick Bettkober bis 46., Imourane Hassane bis 63., Samuel Marques bis 70., Simone Stroscio bis 71., Maksim Paskotsi bis 78. Minute. Dorian Paloschi ab 46. Minute. Matteo Mantini ab 63., Samuel Marques ab 70., Loris Giandomenico ab 71., Dirk Abels ab 78. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCL-Spieler abgeschnitten

Insgesamt vier Neuzugänge und zwei Debütanten kommen beim Sieg gegen GC zum Zug. Einer überstrahlt aber alle: Matteo Di Giustio, am Montag von Winterthur in die Innerschweiz gewechselt, brilliert in zwei spielentscheidenden Szenen. Er erzielt das erste Tor der FCL-Saison und legt das spielentscheidende 3:2 auf. Zusammen mit einem wirbligen Kevin Spadanuda eine gefährliche Kombination in der Offensive der Innerschweizer. Das macht auch ein etwas unglückliches Debüt von Benfica-Leihspieler Adrian Bajrami wett, der mit einem missglückten Klärungsversuch die Penaltysituation zum 0:1 einleitet und den Elfmeter ein paar Sekunden später dann noch gleich selber verursacht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Julian von Moos bis 63., Bung Meng Freimann bis 63., Matteo Di Giusto bis 82., Adrian Grbic bis 83., Sascha Britschgi bis 90. Minute. Lucas Ferreira ab 63., Taisei Abe ab 63., Sinan Karweina ab 82., Andrej Vasovic ab 83., Andrejs Ciganiks ab 90. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).