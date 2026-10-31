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GC-Noten zum Vaduz-Match
Zwei Lichtblicke bei den Hoppers – und vier mit Abzügen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der GC-Spieler zum 2:2 gegen Vaduz.
Publiziert: vor 3 Minuten
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GC-Stürmer Young-jun Lee trifft spät zum 2:2-Ausgleich gegen Vaduz.
Foto: keystone-sda.ch
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Andri BäggliRedaktor Sport

Justin Hammel ist nach der Verletzung von Marvin Hübel wieder von Anfang an im Tor der Grasshoppers. Und der Keeper macht seinen Job stark. In der ersten Hälfte rettet er einmal stark und packt im zweiten Durchgang gleich zwei Top-Paraden aus und verhindert so, dass die Hoppers das Spiel verlieren.

Ansonsten zeigt sich die Dreierkette der Zürcher instabiler als zuletzt in Basel. Bujar Pllana startet stark, lässt dann aber wie die gesamte Mannschaft nach. Einen schwachen Abend zieht Nico Rissi ein. Er findet nie wirklich in die Partie und vergisst vor dem 1:2, mit seinem Gegner mitzugehen und ermöglicht so den Ball zur Mitte.

Im Mittelfeld kann GC wie gewohnt auf Amir Abrashi zählen. Der Leit-Hopper, der vor dem Spiel noch nachträglich für sein 300. Spiel im GC-Dress geehrt wurde, zeigt einen gewohnt kämpferischen Auftritt. Sein Partner Manex Guibelalde erzielt ein Tor und kann auch sonst vereinzelt mit guten Aktionen auf sich aufmerksam machen.

Das versucht auch Samuel Krasniqi. Doch der Flügel kann nicht an seine starken Auftritte anknüpfen. Obwohl er viel probiert, gelingt ihm lange wenig. Mit seinem Freistoss an den Pfosten ermöglicht er aber den 2:2-Ausgleich und sichert sich so eine genügende Note.

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11
25
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2
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11
17
25
3
FC Sion
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0:1
12
6
22
4
FC St. Gallen
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12
-3
19
5
FC Zürich
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11
-3
17
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Luzern
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1:0
12
-5
15
8
FC Basel
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11
-3
14
9
FC Vaduz
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12
-1
10
10
FC Thun
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11
-11
10
11
Grasshopper Club Zürich
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-13
10
12
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11
-10
6
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