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GC-Noten zum 1:4 gegen Lugano
Neun Ungenügende bei den Hoppers – aber auch zwei Lichtblicke

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die GC-Noten zur 1:4-Pleite gegen Lugano.
Publiziert: 20:22 Uhr
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Lugano bodigt GC im Letzi mit 4:1.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

GC zeigt in Lugano zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Vor der Pause überzeugt praktisch die gesamte Mannschaft. Kaum ein Spieler fällt ab, alle verdienen mindestens eine genügende Note. Die Hoppers treten mutig auf, halten spielerisch dagegen und bieten den Tessinern lange Zeit Paroli.

Nach dem Seitenwechsel kippt die Partie jedoch. GC muss anerkennen, dass Lugano mehr Qualität hat. Mit den Wechseln der Bianconeri schwindet der Einfluss der Zürcher zusehends.

Abfallen tun Tim Meyer und Oscar Clemente. Meyer, der vor einem Wechsel steht, ist beim 1:1 gegen Dereck Moncada chancenlos und verliert beim 1:2 Yanis Cimignani aus den Augen. Clemente erhält ebenfalls nur die Note 3. Kurz nach seiner Einwechslung hat er das 2:1 auf dem Fuss, entscheidet sich aber überraschend gegen seinen starken linken Fuss und setzt den Ball über das Tor.

Trotz der am Ende deutlichen Niederlage gibt es bei GC auch Lichtblicke. Die beste Note erhält Samuel Krasniqi, der lange eine starke Leistung zeigt. Ebenfalls überzeugen kann Luke Plange, der bis zu seiner Auswechslung zur Pause für viel Betrieb sorgt. Dass er bereits nach 45 Minuten Schluss hat, liegt allerdings nicht an seiner Leistung, sondern daran, dass er noch nicht bei hundert Prozent ist.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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