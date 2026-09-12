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GC-Noten gegen Thun
Ein Hopper sticht beim Sieg gegen den Meister heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 1:0 von GC gegen Thun.
Publiziert: vor 41 Minuten
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GC feiert im Berner Oberland den zweiten Super-League-Sieg der Saison.
Foto: keystone-sda.ch
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die Grasshoppers wissen selbst wohl nicht ganz, wie sie das Spiel gewonnen haben. Trotzdem nehmen sie die drei Punkte gerne mit nach Hause. Hübel macht bis auf einen kleinen Fehler einen soliden Job, hat aber auch fast nichts zu halten. In der Verteidigung haben die Hoppers derweil Probleme. Rissi wird immer wieder überlaufen und auch seine Kollegen kriegen oft den Ball nicht weg. 

Dafür ist Neuzugang Manex Guibelalde eine Bereicherung im Mittelfeld. Der Spanier hält das Mittelfeld zusammen und leitet viele Angriffe ein. Seinen Schuss vor dem 1:0 kann man eigentlich auch als Assist werten. Im Sturm zeigt Samuel Krasniqi einen engagierten, aber glücklosen Auftritt. Immerhin kann Bengondo das Tor erzielen und so dafür sorgen, dass die Zürcher die gute Leistung aus den letzten beiden Spielen zumindest resultatmässig bestätigen können.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
7
0
10
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
8
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
10
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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Grasshopper Club Zürich
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