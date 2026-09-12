Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Grasshoppers wissen selbst wohl nicht ganz, wie sie das Spiel gewonnen haben. Trotzdem nehmen sie die drei Punkte gerne mit nach Hause. Hübel macht bis auf einen kleinen Fehler einen soliden Job, hat aber auch fast nichts zu halten. In der Verteidigung haben die Hoppers derweil Probleme. Rissi wird immer wieder überlaufen und auch seine Kollegen kriegen oft den Ball nicht weg.

Dafür ist Neuzugang Manex Guibelalde eine Bereicherung im Mittelfeld. Der Spanier hält das Mittelfeld zusammen und leitet viele Angriffe ein. Seinen Schuss vor dem 1:0 kann man eigentlich auch als Assist werten. Im Sturm zeigt Samuel Krasniqi einen engagierten, aber glücklosen Auftritt. Immerhin kann Bengondo das Tor erzielen und so dafür sorgen, dass die Zürcher die gute Leistung aus den letzten beiden Spielen zumindest resultatmässig bestätigen können.

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