Tim Guillemin Redaktor Sport

Emmanuel Tsimba wird nach 24 Minuten ausgewechselt, da steht es bereits 0:4, verdient aber dennoch eine deutlich ungenügende Note, wie viele seiner Mitspieler. Luka Mikulic wird von den Genfer Angriffen regelrecht durchbohrt und hat gegen Thomas Lopes grosse Schwierigkeiten. Sven Köhler war nicht viel besser.

Katastrophales Spiel für Abdoulaye Diaby, der den entscheidenden Fehlpass zum 3:0 auf Miroslav Stevanovic spielt. Justin Hammel hält zwar einen Elfmeter, und ohne ihn führt Servette zur Halbzeit vielleicht schon 6:0 oder 7:0. Aber auch er verdient keine genügende Note, da er nur zwei Torschüsse abwehrt. Kein GC-Spieler tritt heute Abend genügend auf.

Hinweis: Clemente ab 67., Krasniqi und Imourane ab 85. (zu kurz für eine Bewertung)

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Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Zwei Tore und eine Vorlage in achtzehn Minuten für Junior Kadile – das nennt man einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch der junge französische Rechtsaußen Thomas Lopes zeigt eine sehr gute Leistung, während Florian Ayé zwar effektiv war, mehr aber auch nicht.

Bradley Mazikou liefert zwei Vorlagen, während Miroslav Stevanovic zweimal trifft. Marco Burch zeigt in der Innenverteidigung eine solide Leistung, nachdem er seit seiner Ankunft in Genf mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Kein Spieler des SFC verdient eine ungenügende Note.

Hinweis: Giotto Morandi, Samuel Mraz und Lamine Fomba ab 77., Lilian Njoh ab 85. (zu kurz für eine Bewertung)

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