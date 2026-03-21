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GC-Noten gegen Servette
Trotz Trainerwechsel kein Lichtblick bei den Hoppers

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten von GC gegen Servette.
Publiziert: 21:20 Uhr
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Der neue GC-Trainer Gernot Messner (l.).
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Emmanuel Tsimba wird nach 24 Minuten ausgewechselt, da steht es bereits 0:4, verdient aber dennoch eine deutlich ungenügende Note, wie viele seiner Mitspieler. Luka Mikulic wird von den Genfer Angriffen regelrecht durchbohrt und hat gegen Thomas Lopes grosse Schwierigkeiten. Sven Köhler war nicht viel besser.

Katastrophales Spiel für Abdoulaye Diaby, der den entscheidenden Fehlpass zum 3:0 auf Miroslav Stevanovic spielt. Justin Hammel hält zwar einen Elfmeter, und ohne ihn führt Servette zur Halbzeit vielleicht schon 6:0 oder 7:0. Aber auch er verdient keine genügende Note, da er nur zwei Torschüsse abwehrt. Kein GC-Spieler tritt heute Abend genügend auf.

Hinweis: Clemente ab 67., Krasniqi und Imourane ab 85. (zu kurz für eine Bewertung)

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Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Zwei Tore und eine Vorlage in achtzehn Minuten für Junior Kadile – das nennt man einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch der junge französische Rechtsaußen Thomas Lopes zeigt eine sehr gute Leistung, während Florian Ayé zwar effektiv war, mehr aber auch nicht. 

Bradley Mazikou liefert zwei Vorlagen, während Miroslav Stevanovic zweimal trifft. Marco Burch zeigt in der Innenverteidigung eine solide Leistung, nachdem er seit seiner Ankunft in Genf mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Kein Spieler des SFC verdient eine ungenügende Note.

Hinweis: Giotto Morandi, Samuel Mraz und Lamine Fomba ab 77., Lilian Njoh ab 85. (zu kurz für eine Bewertung)

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Lugano
FC Lugano
30
10
50
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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