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GC-Noten gegen Luzern
Knallhartes Zeugnis für desolate Hoppers

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der GC-Spieler zur 1:5-Klatsche gegen Luzern.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
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1/8
GC geht gegen Luzern mit 1:5 unter.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Ein grauenhafter Abend für die Hoppers. In der Thermoplanarena kommen sie so richtig unter die Räder. Rette sich, wer kann. Zehn Treffer in zwei Partien sprechen Bände. Entsprechend schlecht kommt die gesamte GC-Defensive weg. Alle sind klar ungenügend. Aber es ist nicht nur die Abwehr, die nicht funktioniert. Es sind alle Mannschaftsteile. Auch in der Offensive sind sie zu suchen. Giotto Morandi und Nikolas Muci sind in der Zentralschweiz inexistent. Für einmal kann sich nicht einmal Amir Abrashi von seiner besten Seite zeigen. Der einzige, aber wirklich der einzige, der sich aufopfert, ist Samuel Krasniqi.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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8
16
22
2
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9
13
19
3
FC Sion
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9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
6
FC Zürich
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9
-6
11
7
Servette FC
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9
-2
10
8
FC St. Gallen
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8
-5
10
9
Grasshopper Club Zürich
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9
-11
8
10
FC Thun
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8
-9
7
11
FC Vaduz
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8
-2
6
12
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8
-4
6
Meisterschaftsrunde
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