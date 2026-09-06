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GC-Noten gegen den FCZ
Vom Chancensünder zum Mann des Spiels – 6er für einen Hopper

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der GC-Spieler zum 2:2 gegen den FCZ.
Publiziert: 00:35 Uhr
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1/8
Dank Bujar Pllanas Treffer in der 96. Minute punktet GC im Derby gegen den FCZ.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Marvin Hübel wird die Nummer 1 im GC-Tor bleiben, davon darf man nach diesem Spiel ausgehen. Auch wenn er keine Riesenparade zeigt, hat er eine souveräne Ausstrahlung. Vor ihm zeigen die Innenverteidiger Yannick Bettkober und Bujar Pllana ein gutes Spiel, Pllana darf sich ausserdem als Last-Minute-Torschütze feiern lassen.

Im Zentrum kann Manex Guibelalde nicht nur wegen seiner Kopfballstärke punkten. Er könnte zum Ruhepol vor der Abwehr werden, holt sich ein Sonderlob von Trainer Peter Zeidler ab und provoziert erst noch einen Penalty. An seiner Seite hat Amir Abrashi für einmal einen ruhigeren Abend. Wobei es schon fast als Sensation gelten kann, dass er mit 36 Jahren bei seinem dritten Spiel in sieben Tagen bis zur 96. Minute auf dem Feld steht.

Im Sturm schafft es Nikolas Muci in der 6. Minute den sicher geglaubten Führungstreffer nicht zu erzielen. Damit setzt er den Ton für ein Spiel, in dem die Grasshoppers verschwenderisch mit ihren Chancen umgehen.

Zu jenen, die mit ihren Gelegenheiten zu wenig sorgfältig umgehen, gehört lange auch Samuel Krasniqi. Aber dann wird der linke Flügel zum Mann des Spiels. Erst erzielt er das 1:1. Und als das Spiel bereits verloren scheint, holt er vor dem 2:2 den Freistoss heraus, den er dann auch noch perfekt auf den weiter entfernten Pfosten zirkelt. Bestnote 6 ist hoch verdient.

Bleibt Einwechselspieler Giotto Morandi. Der Assist zum 1:1 ist sein grosser Pluspunkt. Aber dann nimmt er sich einen Elfmeter, den er nicht hätte schiessen dürfen. Das gibt Abzug.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
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7
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15
2
FC Lugano
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5
11
15
3
FC Basel
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6
2
10
4
FC Sion
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5
2
9
5
FC Luzern
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7
-3
9
6
FC St. Gallen
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5
-1
7
7
FC Thun
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5
-5
7
8
FC Zürich
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7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
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7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
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6
-5
5
12
Servette FC
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5
-2
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