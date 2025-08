1/11 Basel holt sich zu Hause gegen GC die drei Punkte. Foto: Getty Images

Tobias Wedermann Fussballchef

In den ersten 30 Minuten hat der Rekordmeister beim Titelverteidiger kaum eine gute Situation, besonders die rechte Seite der Defensive kommt vom Duo Otele/Schmid komplett unter die Räder. Dirk Abels, der für den im Auftakt enttäuschenden Yannick Bettkober spielt, ist über lange Zeit überfordert. Samuel Marques und Luka Plange sind mit stetigen Missverständnissen auf der rechten Seite alles andere als eine Hilfe, Saulo Decarli strahlt auch mit Captainbinde keine Sicherheit aus, und beim Gegentor zum 0:1 darf man feststellen, dass Justin Hammel solche Bälle auch schon gehalten hat. Nikolas Muci im Sturm konnte einem leidtun, ohne jegliche Bälle und ohne einen Erfolgsmoment.

Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Hoppers: Imourane Hassane hat Shaqiri 82 Spielminuten bewacht, verfolgt und geärgert, wie es noch nicht viele in dieser Liga geschafft haben. Die Bayern-Juwele Jensen und Zvonarek haben im Laufe des Spiels sehr wohl gezeigt, dass sie für GC eine Bereicherung sein können mit ihrem Talent.

Hinweis: Nikolas Muci bis 61., Imourane Hassane bis 82. Minute. Salifou Diarrassouba ab 61., Matteo Mantini ab 82. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

Es war der Abend des Philipp Otele im St. Jakob-Park. Die GC-Verteidiger Dirk Abels und Samuel Marques werden noch länger Albträume haben vom 26-Jährigen. Mit seinen zwei Toren belohnt sich der Nigerianer mit der auffälligsten Leistung innerhalb der FCB-Offensive. Als Gegenstück dazu konnte das 19-jährige Toptalent Junior Ze bei seinem Startelfdebüt noch nicht richtig überzeugen. Ihm wird eine grosse Zukunft vorausgesagt, in der abgelaufenen Saison hatte er mit Verletzungspech zu kämpfen. Um im grossen Basler Konkurrenzkampf zu überstehen, muss er mehr zeigen als am Samstag gegen GC. Keigo Tsunemoto zeigt hinter ihm derweil auf der rechten Seite, dass der FCB neben Dominik Schmid einen weiteren Mister Zuverlässig haben in der Defensive. Passsicher, zweikampfstark, fehlerfrei und eine enorme Ruhe am Ball.

Hinweis: Albian Ajeti bis 76., Philip Otele bis 89. Minute. Kevin Carlos ab 76., Koba Koindredi ab 89. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.