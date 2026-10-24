Nach der Niederlage gegen YB (0:2) beim Debüt von Olaf Janssen tankte GC im Cup in Grenchen Selbstvertrauen. Auf dem Trainingsplatz ging es für den neuen Cheftrainer vor allem darum, Vertrauen zu schaffen. Hier kommt das GC-Inside.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die News der Woche

Julian von Moos ist zurück im Mannschaftstraining, die Partie gegen den FCB kommt für den Stürmer allerdings noch zu früh. Trainer Olaf Janssen schwärmt vom 25-Jährigen, der nach seinem Wechsel im Sommer nach Zürich aufgrund von Verletzungen aber erst gerade einmal acht Minuten für die Hoppers zum Einsatz gekommen ist.

«Er ist ein ganz toller Spieler mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten. Ich bin begeistert von ihm», so Janssen. Aufgrund von Moos' Verletzungshistorie will der Deutsche diesen aber langsam heranführen. «Julians Geschichte ist nicht einfach zu verkraften.» Er könne sich aber gut in diesen hineinversetzen, denn er habe sich in seinem Leben 21 Operationen unterziehen müssen, so Janssen, deswegen kennt der gebürtige Krefelder auch die Rennbahnklinik in Muttenz sehr gut. Rund die Hälfte seiner Eingriffe hat Janssen dort vornehmen lassen.

Die grosse Frage

Mit Edwin de Graaf, Daniel Pavlovic und Shkelzen Gashi hat der ehemalige Bundesliga-Profi Janssen drei Assistenztrainer. Doch wie ist die Aufgabenteilung? «Jeden Morgen um 7.30 Uhr besprechen wir alle zusammen den Tag und tauschen uns aus», so Janssen. Er lege zwar die Grundlagen, aber ihm sei es wichtig, dass alle in die Entscheidungsprozesse eingebunden seien. «Denn es geht nicht nur darum, die Spieler, sondern auch die Trainer weiterzuentwickeln.» Um die Standardsituationen kümmert sich in erster Linie Pavlovic, der zuletzt während des Spiels auf der Tribüne sass. Gegen Basel und eine Woche später zu Hause gegen Vaduz soll Gashi nun aber mal diesen Platz einnehmen.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben das Fahrzeug umgedreht. Es guckt jetzt in die andere Richtung.» Erst seit drei Wochen hat Janssen auf dem Campus in Niederhasli das Sagen – und der Deutsche hat in dieser kurzen Zeit schon einiges bewegt. Für ihn ging es in erster Linie darum, Vertrauen zu schaffen und die Spieler, den Staff, aber auch die Mitarbeiter im Klub von seinen Ideen zu überzeugen. «Ich versuche aber, Verantwortung zu übergeben – auch an die Spieler», so Janssen. «Denn letztlich entscheiden die 22 Beine auf dem Platz. Weder schiesse ich Tore, noch verhindere ich diese.»

Die Blick-Prognose

Beide Klubs haben einen schwierigen Saisonstart hinter sich, beide haben in der Länderspielpause den Trainer gewechselt. Und beide haben mit der Wahl des neuen Coachs überrascht. Nach Pleiten beim Debüt in der Meisterschaft – GC verlor gegen YB, Basel tauchte in Vaduz – haben sowohl Janssen als auch Slavisa Jokanovic im Cup ihren ersten Sieg gefeiert. Nun kommt es zum Krisengipfel – mit dem besseren Ende für die Hoppers, welche die Heimkrise der Basler weiter verschärfen.

Mögliche Aufstellung

Hübel; Stroscio, Pllana, Bettkober, Rissi; Guibelalde, Abrashi, Goudmijn; Clemente, Lee, Krasniqi.

Wer fehlt?

Creti, Diaby, Meyer (verletzt), von Moos (rekonvaleszent).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach zehn Runden:

Krasniqi 4,2 Guibelalde 4,1 Abrashi 4,0

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Der Schiedsrichter

Sandro Schärer leitet die Partie. VAR ist Urs Schnyder.

Der Gegner

Basel macht sich das Leben zurzeit mit eigenen Fehlern schwer: Schon fünf Gegentore entstanden daraus – Ligahöchstwert. Auch das Joggeli bietet derzeit keinen Schutz, die letzten drei Liga-Heimspiele gingen allesamt verloren. Hier gehts zum Basel-Inside.

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11. Runde

Sa., Servette – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., YB – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Thun – Lugano, 14.00 Uhr

So., Basel – GC, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

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