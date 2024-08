1/6 GC-Captain Amir Abrashi (r.) ist mit dem Penaltypfiff kurz vor Schluss nicht einverstanden.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Eigentlich müsste Amir Abrashi (34) eine St. Galler Vereinslegende sein. In Bischofszell TG, bloss 17 Kilometer vom Espenmoos entfernt, ist der GC-Captain aufgewachsen. Mit Grün-Weiss aber hatte der Mittelfeldpuncher nie etwas am Hut. Seit seiner Kindheit ist Abrashi GC-Fan. Weil ihn ein Juniorentrainer des FC Bischofszell einst mit auf den Hardturm genommen hat.

Der Rest ist Geschichte. 243 Pflichtspiele für die Hoppers hat Abrashi absolviert. Und gegen keine andere Mannschaft öfter gespielt als gegen den FC St. Gallen. In 27 Spielen gabs sechs Niederlagen. So bitter wie am Sonntag aber hat Abrashi wohl noch nie gegen die Ostschweizer verloren.

Abrashi: «Jeder macht Fehler»

0:1 stehts am Ende nach hartem Kampf. Weil Schiri Fähndrich zehn Minuten vor Schluss einen umstrittenen Penalty pfeift. «Jeder macht Fehler», sagt Abrashi zwar. Gleichwohl betont der GC-Captain, dass man in einer solchen Situation gewöhnlich für den Verteidiger pfeife. Weil FCSG-Stürmer Jovan Milosevic ebenfalls hält und stösst und drückt. «Das ist bitter und es tut weh, mit null Punkten aus St. Gallen abzureisen, denn die Leistung war gut», sagt Abrashi.

St. Gallen – GC 1:0: Ist dieser Penalty für die Espen gerechtfertigt? ( 03:14 )

Dann, als er schon fast in der Kabine ist, erblickt er FCSG-Boss Matthias Hüppi und ruft: «Herr Hüppi, der Penalty war ein Geschenk.» Sieht der Espen-Boss natürlich standesgemäss anders.

Zu einem hitzigen Wortgefecht aber kommts nicht. Ganz im Gegenteil. Die Stimmung ist so kollegial, als hätte Abrashi jahrelang für den FC St. Gallen gekickt.

Meier: «Harter Penalty»

Und was sagt Schiedsrichter-Experte Urs Meier zur Szene des Spiels? «Mit diesen Bildern ist es schwierig. Man sieht den Anfang nicht genau. Es mag ein harter Elfmeter sein», so Meier.

«Ein harter Elfmeter»: So beurteilt Schiri-Experte Meier den umstrittenen Espen-Penalty ( 01:26 )