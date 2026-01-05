Fast 4 Millionen Franken hat der FC Basel vor zweieinhalb Jahren für Juan Gauto bezahlt. Jetzt darf der Argentinier nicht einmal mehr mit ins Trainingslager. Eine Leihe zurück nach Argentinien steht im Raum.

Darum gehts FCB-Flop Juan Gauto (21) fehlt im Trainingslager 2026 in Marbella

Basel zahlte einst 3,7 Millionen Franken für den argentinischen Flügelspieler

Gauto spielte bisher vier Partien für die Basler U21 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es ist der vielleicht grösste Fehltransfer der Super-League-Geschichte: Im Sommer 2004 überwies der FC Basel für den damals 22-jährigen Cesar Carignano rund 5 Millionen Franken an den argentinischen Club Colon. Ein Coup für den FCB – schliesslich hatte das Sturm-Juwel nur ein paar Monate zuvor sein Debüt für die Nationalmannschaft gefeiert.

Am Ende kehrte Carignano nach dreieinhalb Saisons, zahlreichen schweren Verletzungen und gerade einmal 19 Ligaspielen für einen Bruchteil der einst bezahlten Ablöse nach Argentinien zurück.

Knapp 20 Jahre später droht einem anderen FCB-Gaucho ein ähnliches Schicksal wie Carignano. Juan Gauto (21), für den die Basler 2023 um die 3,7 Millionen auf den Tisch gelegt haben, fehlt im Trainingslager in Marbella. Stattdessen bekommen an der verregneten Costa del Sol andere Offensivspieler eine Chance, sich für die Rückrunde aufzudrängen. Zum Beispiel Stürmer Giacomo Koloto (17), der im November mit der U17-Nati an der WM in Katar für Aufsehen gesorgt hat.

Kein Platz auf der Kontingentsliste

Dass Ludovic Magnin darauf verzichtet, Gauto mit ins Trainingslager zu nehmen, ist keine grosse Überraschung. Unter dem Lausanner ist der Flügelspieler in der aktuellen Saison aussen vor, nicht einmal einen Platz auf der SFL-Kontingentsliste hat er erhalten. In der Hinrunde absolvierte Gauto lediglich vier Einsätze für die Basler U21.

Im Sommer hat FCB-Sportchef Daniel Stucki (44) Leihangebote noch ausgeschlagen, um Gauto unter Magnin eine neue Chance zu gewähren. Weil Gauto diese offenbar nicht hat nützen können, dürfte es für ihn nun zurück in seine Heimat gehen. Laut argentinischen Medien wird der Dribbler leihweise zum Erstligisten Platense wechseln. Das Tabellenschlusslicht soll zudem über eine Kaufoption verfügen.

Erfolglose Leihe nach Spanien

Bereits in der vergangenen Saison hatte die Basler versucht, Gauto mit einem Leihgeschäft endlich zum Zünden zu bringen. Doch der Wechsel in die zweite spanische Liga zu Deportivo La Coruña endete im Fiasko. Über die gesamte Saison brachte es der Gaucho auf gerade einmal 301 Spielminuten.

Gautos Vertrag beim FCB läuft noch bis Sommer 2028. Dass der Argentinier bis dahin tatsächlich noch den Durchbruch schafft, scheint inzwischen genauso unwahrscheinlich wie dass die Basler einen ähnlichen Millionen-Verlust wie bei Cesar Carignano noch verhindern können.