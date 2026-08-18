GC hat einen neuen Spieler. Aus Spanien stösst Manex Guibelalde zur Mannschaft.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Neuzugang bei den Grasshoppers. Wie die Zürcher mitteilen, verpflichten sie den Spanier Manex Guibelalde (22). Der zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis Ende der Saison 2028/29 und wird mit der Rückennummer 66 auflaufen.

Guibelalde stösst von Athletic Bilbao zu GC. Bei den Spaniern spielte er nur eine Saison und kam lediglich in der 3. Liga zum Einsatz. Guibelalde ist 1,93 m gross und zeichnet sich gemäss Medienmitteilung «insbesondere durch seine Qualitäten im Spielaufbau, seine Übersicht und seine physische Präsenz aus». Zudem soll er durch seine Grösse und Kopfballstärke bei Standardsituationen für zusätzliche Gefahr sorgen.

Der Spieler selber freut sich auf seine neue Aufgabe. «Die Gespräche waren von Beginn an sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl für den eingeschlagenen Weg gegeben», wird Guibelalde zitiert, der sich nun darauf freut, das Team kennenzulernen.

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