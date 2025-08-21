Die Grasshoppers holen ablösefrei Óscar Clemente aus Spanien. Der Linksfuss, ausgebildet bei Atlético Madrid, soll laut Sportchef Alain Sutter dem Team wertvolle Impulse geben.

1/5 Óscar Clemente wechselt zu den Grasshoppers. Foto: Getty Images

GC holt Verstärkung aus Spanien. Wie der Klub mitteilt, holen die Hoppers Óscar Clemente (25). Der spanische Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres. Er kommt ablösefrei.

Der Linksfuss bringt es auf 123 Einsätze in der LaLiga 2 mit, wo er für UD Las Palmas und UD Levante aktiv war. Seine fussballerische Ausbildung genoss Clemente in der renommierten Jugendakademie von Atlético Madrid.

Sportchef Alain Sutter äussert sich positiv über den Neuzugang: «Óscar verfügt über viel Erfahrung und ist vielseitig einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team wertvolle Impulse geben wird.»

Clemente selbst zeigt sich motiviert: «Meine Vorfreude ist gross, sofort einzusteigen und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten.»

