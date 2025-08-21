DE
Hoppers verpflichten Ex-Atlético-Junior

Die Grasshoppers holen ablösefrei Óscar Clemente aus Spanien. Der Linksfuss, ausgebildet bei Atlético Madrid, soll laut Sportchef Alain Sutter dem Team wertvolle Impulse geben.
Publiziert: vor 39 Minuten
Óscar Clemente wechselt zu den Grasshoppers.
Foto: Getty Images
Stefan Meier und BliKI

GC holt Verstärkung aus Spanien. Wie der Klub mitteilt, holen die Hoppers Óscar Clemente (25). Der spanische Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf ein weiteres. Er kommt ablösefrei.

Der Linksfuss bringt es auf 123 Einsätze in der LaLiga 2 mit, wo er für UD Las Palmas und UD Levante aktiv war. Seine fussballerische Ausbildung genoss Clemente in der renommierten Jugendakademie von Atlético Madrid.

Sportchef Alain Sutter äussert sich positiv über den Neuzugang: «Óscar verfügt über viel Erfahrung und ist vielseitig einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team wertvolle Impulse geben wird.»

Clemente selbst zeigt sich motiviert: «Meine Vorfreude ist gross, sofort einzusteigen und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten.»

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
