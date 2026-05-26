Thun-Meistercoach Lustrinelli kommt mit Union in die Schweiz

Am 17. Juli trifft Union Berlin in Winterthur auf den FCW. Trainer Mauro Lustrinelli kehrt damit in die Schweiz zurück. Nach dem Abstieg muss Winterthur jedoch erst eine neue Mannschaft aufbauen.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Mauro Lustrinelli kehrt für ein Testspiel in die Schweiz zurück – allerdings nicht gegen seine alte Liebe. Der Thuner Meistertrainer, der neu an der Seitenlinie des Bundesligisten Union Berlin steht, kommt mit den Köpenickern am 17. Juli nach Winterthur, um gegen den Neo-Challenge-Ligisten ein Vorbereitungsspiel zu absolvieren. Weitere Infos zum Ticketvorverkauf sollen demnächst folgen, wie die Winterthurer in einer kurzen Mitteilung schreiben.

Bis dahin gibt es aber noch einiges an Arbeit zu tun für den FCW. Da zehn Spieler nach dem Abstieg verabschiedet wurden, muss noch eine neue Mannschaft zusammengestellt werden. Positive Nachrichten gab es bereits vor fünf Tagen, als bekanntgegeben wurde, dass Flügel Fabian Rohner dem Klub auch in der zweithöchsten Schweizer Liga treu bleibt.

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