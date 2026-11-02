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Gegen St. Gallen verletzt
Für Servettes Top-Torjäger ist das Jahr gelaufen

Bittere Nachrichten für den Servette FC und Kingstone Mutandwa: Der 23-jährige Stürmer fällt voraussichtlich acht Wochen aus.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Servette-Stürmer Kingstone Mutandwa musste am Samstag in St. Gallen verletzt ausgewechselt werden.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Die Tor-Serie von Servette-Stürmer Kingstone Mutandwa ist am vergangenen Samstag in St. Gallen abrupt zu Ende gegangen. Der Sambier musste bereits in der zehnten Minute ausgewechselt werden.

Zwei Tage nach der 1:2-Niederlage in der Ostschweiz gibt Servette ein Update zu Mutandwa. Eines, das nicht wirklich positiv ausfällt: Wegen einer Knieverletzung muss er voraussichtlich etwa acht Wochen pausieren. Die Grenats rechnen mit einer Rückkehr Anfang des neuen Jahres, «sofern seine Genesung verläuft wie erhofft».

Mutandwa hat seit dem 13. September in jedem Spiel getroffen, in dem er zum Einsatz gelangte – bis zu jenem in St. Gallen. Für Servette bedeutet der Ausfall seines Top-Torjägers (sieben Treffer in neun wettbewerbsübergreifenden Partien) einen herben Rückschlag.

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