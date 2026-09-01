Loris Giandomenico wird in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Die Leihe soll dem Aussenverteidiger ermöglichen, sich auf einer neuen Bühne zu präsentieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Loris Giandomenico wechselt leihweise zu Greuther Fürth in die 2. Bundesliga.

Fürth könnte nach Ablauf der Leihe die Kaufoption ziehen.

In der vergangen Rückrunde wurde er bereits an Rapperswil-Jona verliehen.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der Aussenverteidiger Loris Giandomenico (20) wechselt leihweise bis zum Ende der laufenden Saison von GC in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Wie die Hoppers in einer Medienmitteilung schreiben, beinhaltet die Leihe eine Kaufoption. Der 20-Jährige soll sich auf einer neuen Bühne beweisen. Die Leihe ermöglicht ihm, in einem neuen Umfeld und in einer anderen Liga wertvolle Spielpraxis zu sammeln.

In der Hinrunde der Saison 2025/26 kam er in 14 Spielen für GC zum Einsatz, ehe er für die Rückrunde an den FC Rapperswil-Jona in die Challenge League ausgeliehen wurde.

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