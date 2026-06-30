FCL-Bajrami wechselt ins Ausland

Darum gehts
- Adrian Bajrami wechselt vom FC Luzern zum portugiesischen SC Braga
- Der 24-Jährige bestritt 37 Pflichtspiele und wurde Nati-Spieler
- In der WM-Quali spielte Bajrami 13 Minuten gegen Slowenien im Oktober
Adrian Bajrami wechselt zum SC Braga, das gibt der FC Luzern in einer Mitteilung bekannt.
Der 24-jährige Innenverteidiger kam im Sommer auf Leihbasis vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon zum FCL. Später wurde Bajrami definitiv verpflichtet.
Insgesamt absolvierte er 37 Pflichtspiele für die Luzerner. Sportchef Remo Meyer sagt: «Adrian hat sich beim FC Luzern sehr positiv entwickelt und insbesondere in der Rückrunde konstant gute Leistungen gezeigt. Der Wechsel zum SC Braga stellt für ihn eine grosse Chance dar und erfolgt auf seinen Wunsch. Gemeinsam konnten wir eine Lösung finden, die für alle Parteien passt.»
Im Oktober feierte Bajrami seinen Karrierehöhepunkt: Er wurde von Murat Yakin für die Nati aufgeboten, in der WM-Quali gegen Slowenien (0:0) kam er 13 Minuten zum Einsatz.
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