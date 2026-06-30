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«Für ihn eine grosse Chance»
FCL-Bajrami wechselt ins Ausland

Adrian Bajrami verlässt den FC Luzern und wechselt zum SC Braga. Der Innenverteidiger spielte 37 Pflichtspiele für die Luzerner. Sportchef Remo Meyer spricht von einer positiven Entwicklung.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
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Geht auf Reisen: Adrian Bajrami.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Adrian Bajrami wechselt vom FC Luzern zum portugiesischen SC Braga
  • Der 24-Jährige bestritt 37 Pflichtspiele und wurde Nati-Spieler
  • In der WM-Quali spielte Bajrami 13 Minuten gegen Slowenien im Oktober
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Adrian Bajrami wechselt zum SC Braga, das gibt der FC Luzern in einer Mitteilung bekannt. 

Der 24-jährige Innenverteidiger kam im Sommer auf Leihbasis vom portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon zum FCL. Später wurde Bajrami definitiv verpflichtet.

Insgesamt absolvierte er 37 Pflichtspiele für die Luzerner. Sportchef Remo Meyer sagt: «Adrian hat sich beim FC Luzern sehr positiv entwickelt und insbesondere in der Rückrunde konstant gute Leistungen gezeigt. Der Wechsel zum SC Braga stellt für ihn eine grosse Chance dar und erfolgt auf seinen Wunsch. Gemeinsam konnten wir eine Lösung finden, die für alle Parteien passt.»

Im Oktober feierte Bajrami seinen Karrierehöhepunkt: Er wurde von Murat Yakin für die Nati aufgeboten, in der WM-Quali gegen Slowenien (0:0) kam er 13 Minuten zum Einsatz. 

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