Die News der Woche
Tim Meyer (22) ist zurück. Nachdem er bereits in der Nati-Pause wieder mit der Mannschaft trainiert hat, ist er gegen Basel bereits eine ernsthafte Option. «Sonst würde ich ihn nicht mitnehmen», sagt Olaf Janssen (60). Der Mittelfeldspieler hatte sich Ende August eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Der Trainer ist voll des Lobes über den Mittelfeldspieler, der auch den Konkurrenzkampf anheizt: «Tim hat eine unglaubliche Energie, eine tolle Aggressivität, ist stark in den Zweikämpfen, mit dem Ball aber auch mit Ideen ausgestattet. Er hat ein ausgesprochenes Potenzial. Ein Junge, der uns als Mannschaft besser macht.»
Die grosse Frage
Wer holt den ersten Liga-Sieg? Olaf Janssen oder Slavisa Jokanovic? Beide sind seit rund zwei Monaten bei ihren Klubs als Trainer in der Verantwortung, beide haben bislang aber nur jeweils im Cup einen Sieg gefeiert. Wem gelingt jetzt der Befreiungsschlag in der Liga – bevor es unter der Woche wieder im Cup weitergeht? «Für mich ist es kein Krisengipfel», sagt Janssen. GC ist nach drei Barragen in Serie solche Situationen gewohnt. Der Deutsche sieht deswegen die Partie eher als Chance: «Wir können einen Sieg einfahren.»
Gesagt ist gesagt
«Das Spiel gegen Lugano hat uns gezeigt: Wir können in jedem Spiel und gegen jeden Gegner bestehen und gewinnen. Das ist ein wichtiges Gefühl», sagt Janssen. Gegen den Leader legte GC im Tessin einen guten Auftritt hin, verlor nach einem späten Gegentor aber trotzdem. Man habe gezeigt, dass man auch gegen ein Top-Team mithalten könne. Es werde ein langer Weg, deshalb sei es wichtig, dass die Spieler mental darauf vorbereitet seien, da es auch immer wieder Rückschläge geben werde. «Wir brauchen einen langen Atem», so Janssen.
Die Blick-Prognose
Eine der beiden Sieglosserien in der Liga unter dem neuen Trainer endet. Die Aufwärtstendenz bei GC unter Janssen hält weiter an, während die Talfahrt des FCB unter Slavisa Jokanovic hingegen weitergeht. GC siegt gegen den FCB und rückt bis auf einen Punkt an die Bebbi ran.
Mögliche Aufstellung
Hammel; Hilton, Bettkober, Pllana, Stroscio; Goudmijn, Guibelalde, Abrashi; Morandi, Lee, Krasniqi.
Und wie würdest du aufstellen?
Wer fehlt?
Plange, Hübel, Creti, Diaby (alle verletzt), Clemente (nicht im Aufgebot).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:
- Krasniqi 4,3
- Guibelalde 4,3
- Abrashi 4,0
Der Schiedsrichter
Luca Piccolo leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Alessandro Dudic.
Der Gegner
Basel steckt in der Krise. Die Bebbi warten seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg. Beim 0:2 gegen Luzern hat wenig zusammengepasst – ein Teamgeist scheint nicht vorhanden zu sein. So wird es auch gegen GC schwierig. Hier gehts zum Basel-Inside.
Runde
- Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr
- Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr
- Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr
- So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr
- So., Sion – YB, 16.30 Uhr
- So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8