GC trifft im Krisengipfel der Runde auf den FC Basel. Dabei ist es auch ein Duell der beiden Trainer Olaf Janssen und Slavisa Jokanovic, die beide noch auf ihren ersten Sieg in der Super League warten – hier kommt das GC-Inside.

Die News der Woche

Tim Meyer (22) ist zurück. Nachdem er bereits in der Nati-Pause wieder mit der Mannschaft trainiert hat, ist er gegen Basel bereits eine ernsthafte Option. «Sonst würde ich ihn nicht mitnehmen», sagt Olaf Janssen (60). Der Mittelfeldspieler hatte sich Ende August eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Der Trainer ist voll des Lobes über den Mittelfeldspieler, der auch den Konkurrenzkampf anheizt: «Tim hat eine unglaubliche Energie, eine tolle Aggressivität, ist stark in den Zweikämpfen, mit dem Ball aber auch mit Ideen ausgestattet. Er hat ein ausgesprochenes Potenzial. Ein Junge, der uns als Mannschaft besser macht.»

Die grosse Frage

Wer holt den ersten Liga-Sieg? Olaf Janssen oder Slavisa Jokanovic? Beide sind seit rund zwei Monaten bei ihren Klubs als Trainer in der Verantwortung, beide haben bislang aber nur jeweils im Cup einen Sieg gefeiert. Wem gelingt jetzt der Befreiungsschlag in der Liga – bevor es unter der Woche wieder im Cup weitergeht? «Für mich ist es kein Krisengipfel», sagt Janssen. GC ist nach drei Barragen in Serie solche Situationen gewohnt. Der Deutsche sieht deswegen die Partie eher als Chance: «Wir können einen Sieg einfahren.»

Gesagt ist gesagt

«Das Spiel gegen Lugano hat uns gezeigt: Wir können in jedem Spiel und gegen jeden Gegner bestehen und gewinnen. Das ist ein wichtiges Gefühl», sagt Janssen. Gegen den Leader legte GC im Tessin einen guten Auftritt hin, verlor nach einem späten Gegentor aber trotzdem. Man habe gezeigt, dass man auch gegen ein Top-Team mithalten könne. Es werde ein langer Weg, deshalb sei es wichtig, dass die Spieler mental darauf vorbereitet seien, da es auch immer wieder Rückschläge geben werde. «Wir brauchen einen langen Atem», so Janssen.

Die Blick-Prognose

Eine der beiden Sieglosserien in der Liga unter dem neuen Trainer endet. Die Aufwärtstendenz bei GC unter Janssen hält weiter an, während die Talfahrt des FCB unter Slavisa Jokanovic hingegen weitergeht. GC siegt gegen den FCB und rückt bis auf einen Punkt an die Bebbi ran.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Hilton, Bettkober, Pllana, Stroscio; Goudmijn, Guibelalde, Abrashi; Morandi, Lee, Krasniqi.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Plange, Hübel, Creti, Diaby (alle verletzt), Clemente (nicht im Aufgebot).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Krasniqi 4,3 Guibelalde 4,3 Abrashi 4,0

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Der Schiedsrichter

Luca Piccolo leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Alessandro Dudic.

Der Gegner

Basel steckt in der Krise. Die Bebbi warten seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg. Beim 0:2 gegen Luzern hat wenig zusammengepasst – ein Teamgeist scheint nicht vorhanden zu sein. So wird es auch gegen GC schwierig. Hier gehts zum Basel-Inside.

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15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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