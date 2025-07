GC verpflichtet Milan-Junior

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Hat einen Vertrag bei GC unterschrieben: Dorian Paloschi. Foto: Pius Koller

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Neuzugang für die Grasshoppers. Wie der Klub am Donnerstagmorgen mitteilt, verpflichtet er Innenverteidiger Dorian Paloschi. Der 19-Jährige unterschreibt bei den Zürchern einen Dreijahresvertrag mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison.

Paloschi hat die Jugendabteilung der AC Milan durchlaufen, spielte in der letzten Saison für die U20 des Klubs. Bereits die Vorbereitung hat er mit GC bestritten, kam in den Testspielen gegen Vaduz, Sion und West Ham zum Einsatz. Und hat so überzeugt, dass er bleiben darf.

Sportchef Alain Sutter bezeichnet ihn in der Medienmitteilung als «klasse Verteidiger» und ist überzeugt, «er kann sich hier beim GCZ stark entwickeln.» Paloschi selber blickt dem Abenteuer Super League voller Vorfreude entgegen. «Es ist mir eine Freude, hier bei GC Zürich zu sein. Ich werde alles geben für dieses Trikot.»