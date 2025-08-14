DE
Für die zweite Mannschaft
GC verpflichtet 19-jähriges Offensiv-Talent

Neuer Spieler für GC. Wie die Hoppers mitteilen, verpflichten sie Samuele Bengondo. Er unterschreibt bei der zweiten Mannschaft einen Vertrag.
Publiziert: vor 42 Minuten
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Hat GC in der Vorbereitung überzeugt: Samuele Bengondo.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Schon die Vorbereitung auf diese Saison hat Samuele Bengondo mit GC absolviert, ist auch bei der ersten Mannschaft zu einigen Testspiel-Einsätzen gekommen. Nun wird der 19-Jährige ein Hopper.

Der Stürmer unterschreibt einen Dreijahresvertrag – allerdings für die zweite Mannschaft, wie der Klub am Donnerstagnachmittag mitteilt. Bengondo kommt vom Erstligisten AC Taverne. Für diesen erzielte er in der letzten Saison in 25 Einsätzen 16 Tore.

«Samuele bringt viel Entwicklungspotenzial mit sich», wird Remo Gaugler, Leiter der Nachwuchsabteilung, in der Medienmitteilung zitiert. «Dass er in einem so jungen Alter so zuverlässig trifft, hat uns überzeugt.»

