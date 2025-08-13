DE
FR
Für den Schweizer Cup
FCZ präsentiert neuen Brustsponsor

Im Schweizer Cup läuft der FC Zürich mit einer Anwaltskanzlei auf der Brust auf. In der Meisterschaft bleibt das Trikot weiter leer.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Im Gegensatz zur Super League wird der FCZ im Cup mit Brustsponsor auflaufen.
Foto: Benjamin Faes/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Am Freitagabend startet der FCZ in die neue Cup-Saison. Gegen Erstligist Wettswil-Bonstetten – trainiert von Nati-Legende Stephan Lichtsteiner (41) – soll der Einzug in die zweite Runde klargemacht werden.

Dabei werden die Zürcher – im Gegensatz zur Liga – mit einem Sponsor auf der Brust auflaufen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilt, ziert die Anwaltskanzlei «beelegal» im Cup das Trikot. Die Kanzlei ist langjähriger Partner des FCZ.

In der Super League bleibt das Trikot – zumindest vorerst – frei von einem Brustsponsor. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
