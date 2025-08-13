Im Schweizer Cup läuft der FC Zürich mit einer Anwaltskanzlei auf der Brust auf. In der Meisterschaft bleibt das Trikot weiter leer.

Im Gegensatz zur Super League wird der FCZ im Cup mit Brustsponsor auflaufen. Foto: Benjamin Faes/freshfocus

Björn Lindroos Redaktor Sport

Am Freitagabend startet der FCZ in die neue Cup-Saison. Gegen Erstligist Wettswil-Bonstetten – trainiert von Nati-Legende Stephan Lichtsteiner (41) – soll der Einzug in die zweite Runde klargemacht werden.

Dabei werden die Zürcher – im Gegensatz zur Liga – mit einem Sponsor auf der Brust auflaufen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilt, ziert die Anwaltskanzlei «beelegal» im Cup das Trikot. Die Kanzlei ist langjähriger Partner des FCZ.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In der Super League bleibt das Trikot – zumindest vorerst – frei von einem Brustsponsor.