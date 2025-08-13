Im Gegensatz zur Super League wird der FCZ im Cup mit Brustsponsor auflaufen.
Foto: Benjamin Faes/freshfocus
Björn LindroosRedaktor Sport
Am Freitagabend startet der FCZ in die neue Cup-Saison. Gegen Erstligist Wettswil-Bonstetten – trainiert von Nati-Legende Stephan Lichtsteiner (41) – soll der Einzug in die zweite Runde klargemacht werden.
Dabei werden die Zürcher – im Gegensatz zur Liga – mit einem Sponsor auf der Brust auflaufen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilt, ziert die Anwaltskanzlei «beelegal» im Cup das Trikot. Die Kanzlei ist langjähriger Partner des FCZ.
In der Super League bleibt das Trikot – zumindest vorerst – frei von einem Brustsponsor.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde