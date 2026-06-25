Servette stellt neues Heimtrikot vor

«Dieses Trikot ist für diejenigen, die niemals aufgeben.» So kündigt Servette das neue Heim-Shirt für die Saison 2026/27 an.
In einem gut einminütigen Video präsentieren die Genfer das neue Leibchen, das komplett im Grenat-Rot daherkommt. Ab Donnerstagabend wird das Trikot im Fanshop erhältlich sein.
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