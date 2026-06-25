Servette stellt neues Heimtrikot vor

Servette hat am Donnerstag das neue Trikot für die nächste Saison präsentiert.

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Dieses Trikot ist für diejenigen, die niemals aufgeben.» So kündigt Servette das neue Heim-Shirt für die Saison 2026/27 an.

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In einem gut einminütigen Video präsentieren die Genfer das neue Leibchen, das komplett im Grenat-Rot daherkommt. Ab Donnerstagabend wird das Trikot im Fanshop erhältlich sein.

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