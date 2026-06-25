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«Für alle, die nie aufgeben»
Servette stellt neues Heimtrikot vor

Servette hat am Donnerstag das neue Trikot für die nächste Saison präsentiert.
Publiziert: 12:46 Uhr
|
Aktualisiert: 13:15 Uhr
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Steve Rouiller trägt das neue Servette-Trikot.
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Cédric HeebRedaktor Sport

«Dieses Trikot ist für diejenigen, die niemals aufgeben.» So kündigt Servette das neue Heim-Shirt für die Saison 2026/27 an.

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In einem gut einminütigen Video präsentieren die Genfer das neue Leibchen, das komplett im Grenat-Rot daherkommt. Ab Donnerstagabend wird das Trikot im Fanshop erhältlich sein.

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