YB gegen Zürich findet zeitgleich mit vier anderen Duellen statt. Foto: BENJAMIN SOLAND

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wegen der spannenden Ausgangslage stehen in der 33. und letzten Runde der Super League vor der Teilung am Ostermontag fünf Spiele zeitgleich im Programm.

Nach der 33. Runde wird die Tabelle in eine Final- und eine Abstiegsrunde geteilt. Da noch so viele Klubs in den Kampf um einen Platz in der oberen Hälfte involviert sind, finden nun fünf der sechs Partien am Ostermontag, 21. April, um 16.30 Uhr statt. Es sind dies:

Basel – Yverdon

Lausanne – Lugano

Servette – Luzern

St. Gallen – Sion

Young Boys – FC Zürich

Am Ostersamstag um 18.00 Uhr stehen sich die Grasshoppers und Winterthur gegenüber. Beide werden gegen den Abstieg spielen müssen.

3:22 Ex-FCW-Coach zum Abstiegskampf: Hier sieht Alex Frei Winti gegenüber GC im Vorteil