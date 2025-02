Luca Jaquez wechselt von Luzern zum VfB Stuttgart. Ligue-1-Klub Lille geht leer aus. Dabei schien der Deal bereits in trockenen Tüchern.

Auf einen Blick Luca Jaquez wechselt zum VfB Stuttgart statt zu Lille

Stuttgart sucht dringend einen Innenverteidiger wegen Verletzungen und Transfers

Jaquez soll einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschreiben

In den Süden Deutschlands statt in den Norden Frankreichs. Luca Jaquez (21) steht kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Der Luzerner wird noch Blick-Infos noch am Montag den Medizincheck abschliessen. Von einem Vertrag bis Sommer 2029 ist die Rede.

Dabei deutete bis Sonntag noch alles auf einen Transfer zu einem anderen Champions-League-Teilnehmer hin. Ligue-1-Klub Lille war bereit gewesen, rund 6 Millionen Franken Ablöse hinzublättern. Eine Summe, die Jaquez gemeinsam mit Ardon Jashari (22) zum Luzerner Rekordverkauf gemacht hätte. Der Deal schien bereits in trockenen Tüchern, nach Blick-Infos waren selbst die Lille-Profis bereits über den Neuzugang informiert worden. Der U21-Nationalspieler wäre bei den Franzosen neben der Innenverteidigung auch für die Rechtsverteidiger-Position eingeplant gewesen.

Stuttgart gehen die Verteidiger aus

Doch am späten Sonntagabend folgte die grosse Wende. Völlig verärgert zog sich Lille zwischenzeitlich aus den eigentlich bereits abgeschlossenen Verhandlungen zurück. Gerüchten zufolge, weil der Berater von Jaquez seine finanzielle Beteiligung noch einmal neu verhandeln wollte. Womöglich aber nur taktisches Kalkül, weil plötzlich eine weitere Offerte ins Haus geflattert ist.

Stuttgart ist kurz vor Schliessung des Transferfensters dringend auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Weil Anthony Rouault (23) kurz vor einem Wechsel nach Rennes steht. Und mit Ameen al-Dakhil (22) ein weiterer Abwehrspieler vorerst verletzt ausfällt. Die Wahl von Stuttgart-Sportchef und Ex-FCL-Profi Christian Gentner (39) fällt auf seinen ehemaligen Luzerner Teamkollegen.

Nach Blick-Infos ist der deutsche Vizemeister auch die Wunschlösung von Jaquez. Der Luzerner dürfte im Verlaufe des Montags in Stuttgart vorgestellt werden und dort Teamkollege von Fabian Rieder (22) und Leonidas Stergiou (22) werden. Im Norden Frankreich ist man darüber alles andere als erfreut.

