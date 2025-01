1/5 Ismajl Beka fällt schon wieder monatelang aus. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Für mindestens zwei Monate wird der FC Luzern auf Verteidiger Ismajl Beka verzichten müssen. Der 25-Jährige fällt mit einem Mittelfussbruch aus.

Die Verletzung zog sich der kosovarische Nationalspieler am Mittwoch im Training zu, wie die Innerschweizer am Freitag mitteilen. Der 1,97-Meter-Hüne war erst im vergangenen Dezember nach einem Kreuzbandriss und über 420 Tagen Pause zurückgekehrt und sass in den letzten vier Super-League-Spielen auf der Bank.

Seit seinem Wechsel vom FC Wil zum FCL im Sommer 2022 hat Beka erst 39 Spiele absolviert. Der letzte Pflichtspieleinsatz datiert vom 8. Oktober 2023.