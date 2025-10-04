Europäisch top, in der Liga Flop. Dreht Lausanne beim Heimspiel am Sonntag gegen YB (14 Uhr) den Spiess um? Es gibt Transfernews. Hier kommt das Lausanne-Inside.

Mollet kickte zuletzt bei Nantes, ist ein Routinier mit 230 Ligue-1-Spielen auf dem Buckel.

Darum gehts Florent Mollet kommt nach Lausanne

Auf andere Verstärkungen kann Zeidler wieder zurückgreifen

Die News der Woche

Am Samstagmorgen gibt Lausanne die Verpflichtung von Florent Mollet bekannt, einem 33-jährigen französischen Offensivmittelfeldspieler, der unter anderem bei Schalke gespielt hat. Er ist vertragslos und konnte daher ausserhalb der Transferperiode verpflichtet werden. Seine letzte Station war Ligue-1-Klub Nantes. Mollet hat 230 Ligue-1-Spiele auf dem Buckel.

Die Neuigkeit folgt auf eine ansehnliche Leistung. Lausanne liegt auf Platz 5 der Conference League! Trainer Peter Zeidler hatte darauf gehofft, am Freitagmorgen beim Kaffeetrinken die Tabelle geniessen zu können – so ist es gekommen. Der Deutsche freute sich über den 3:0-Heimsieg gegen Breidablik aus Island zum Auftakt, ist aber mit der Art und Weise seines Teams noch nicht ganz zufrieden. Immerhin: Er kann auch wieder auf Nicky Beloko zurückgreifen, der gegen die Isländer 30 Minuten spielen konnte.

Die grosse Frage

Kann Lausanne einen Erfolg bestätigen? Bislang folgten auf die prickelnden Donnerstage im internationalen Wettbewerb jeweils trübe Sonntage in der Super League. «Aber mit der Rückkehr der zuvor Verletzten und der Integration der Neuzugänge werden wir ein anderes Gesicht zeigen», verspricht Peter Zeidler.

Gesagt ist gesagt

«Es ist schade, ich wäre gerne auf dem Platz gewesen! Aber ich werde meine Teamkollegen mit meiner Stimme unterstützen und mich im Training ins Zeug legen, um sie möglichst gut zu unterstützen.» Gesagt von Bryan Okoh, der in Sion vom Platz gestellt wurde und daher gegen YB gesperrt ist.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Custodio, Sigua, Diakité, Lekoueiry; Bair, Ajdini.

Wer fehlt?

Bryan Okoh (gesperrt), Jamie Roche (verletzt).

Neben dem Platz

9154 Zuschauer! Lausanne konnte erneut einen hohen Zuschauerandrang in der Conference League verzeichnen, doch das Waadtländer Publikum strömt nur zögerlich in die Super League. 8000 Zuschauer wären bereits eine äusserst gute Zahl am Sonntag gegen YB.

Hast du gewusst, dass …

… für Peter Zeidler sein 250. Super-League-Spiel ansteht? Der Trainer hat dabei exakt 100 Siege gefeiert. Ein Sieg gegen YB wäre sein 101.

Aufgepasst auf

Gaoussou Diakité (20) ist nach seiner Rotsperre zurück und hat am Donnerstag gegen Breidablik bereits wieder gewirbelt. Vier Spiele hat der junge Malier mit speziellen Anlagen verpasst.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

1. Letica 4,3

2. Lekoueiry 4,0 (6 Bewertungen)

3. Roche 4,0 (4)

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

«Ein Spiel gegen Lausanne ist für mich immer speziell», sagt YB-Trainer Giorgio Contini. «Ich habe dort drei wunderschöne Jahre erleben dürfen und kenne noch sehr viele Leute.» Hier erscheint das YB-Inside.

8 Spieltag

Sa., Luzern – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Thun, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Servette – Basel, 16.30 Uhr

So., Winterthur – Lugano, 16.30 Uhr