Karlo Letica rettet Lausanne mit mehreren Glanzparaden einen Punkt und avanciert in der Schlussphase mit dem abgewehrten Freistoss gegen Rrudhani zum Waadtländer Helden. Bryan Okoh zeigt eine brillante Leistung in der Abwehr, bis er in der 83. Minute vom Platz gestellt wird. Gabriel Sigua liefert im Mittelfeld ein starkes Spiel ab und legt viele Kilometer zurück. Nathan Butler-Oyedeji enttäuscht ebenso wie Beyatt Lekoueiry. Theo Bair hätte der Matchwinner sein können, liess aber seine Chancen liegen.

Hinweis: Poaty ab 64. (für Fofana), Kana Biyik ab 68. (für Ajdini), N'Diaye ab 68. (für Lekoueiry), Abdallah ab 88. (für Butler-Oyedeji), alle zu kurz für eine Bewertung

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Anthony Racioppi rettet sein Team gegen Ende des Spiels zweimal. Der Sion-Goalie zeigt eine solide Leistung. Kreshnik Hajrizi ist der beste Verteidiger in den Reihen der Walliser, verliert jedoch den Ball gegen Theo Bair vor dessen Topchance. Noé Sow zeigte mit einer guten Leistung, dass er im Mittelfeld unverzichtbar ist. Die Stürmer waren gegen Lausanne zu unauffällig, insbesondere Josias Lukembila und Rilind Nivokazi.

Hinweis: Bouchlarhem ab 68. (für Lukembila), Rrudhani ab 68. (für Kololli), Diack ab 81. (für Sow), Baltazar ab 81. (für Kabacalman), Boteli ab 81. (für Nivokazi, alle zu kurz für eine Bewertung

