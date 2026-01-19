Darum gehts
- Mambwa (17, YB) und Beka (28, GC) jeweils für zwei Spiele gesperrt
- Kamberi (26, FCZ) verpasst Klassiker gegen Basel wegen Rotsperre
- FCZ-Assistent darf bei Klassiker nicht auf die Bank
Die Swiss Football League hat die beiden Verteidiger Olvier Mambwa (17, YB) und Ismajl Beka (28, GC) jeweils für zwei Spiele gesperrt.
Beide haben am Wochenende wegen eines groben Foulspiels Rot gesehen und müssen nun zuschauen. Der Berner Teenager verpasst das Kantonsderby in Thun (Sonntag, 25. Januar) und eine Woche später das Heimspiel gegen den FCZ. Die Hoppers müssen in Lausanne (Samstag, 24. Januar) und daheim gegen Lugano (31. Januar) ohne Beka auskommen.
Kamberi und FCZ-Assistent fehlen beim Klassiker
FCZ-Abwehrspieler Lindrit Kamberi (26) hat beim 1:1 gegen Servette wegen einer Notbremse ebenfalls Rot gesehen, wird aber nur für ein Spiel gesperrt. Damit verpasst er den Klassiker gegen den FC Basel (25. Januar). Gegen YB steht er Trainer Dennis Hediger (39) wieder zur Verfügung.
Dessen Assistenztrainer Ercüment Sahin (57), der gegen die Genfer zweimal Gelb gesehen hat, darf gegen den FCB nicht auf der Bank Platz nehmen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
19
-29
10