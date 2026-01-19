YB und GC müssen die kommenden zwei Spiele auf ihre Verteidiger Oliver Mambwa und Ismajl Beka verzichten. Beim FCZ muss Lindrit Kamberi im Klassiker zuschauen.

Liga sperrt YB- und GC-Verteidiger für je zwei Spiele

Darum gehts Mambwa (17, YB) und Beka (28, GC) jeweils für zwei Spiele gesperrt

Kamberi (26, FCZ) verpasst Klassiker gegen Basel wegen Rotsperre

Die Swiss Football League hat die beiden Verteidiger Olvier Mambwa (17, YB) und Ismajl Beka (28, GC) jeweils für zwei Spiele gesperrt.

Beide haben am Wochenende wegen eines groben Foulspiels Rot gesehen und müssen nun zuschauen. Der Berner Teenager verpasst das Kantonsderby in Thun (Sonntag, 25. Januar) und eine Woche später das Heimspiel gegen den FCZ. Die Hoppers müssen in Lausanne (Samstag, 24. Januar) und daheim gegen Lugano (31. Januar) ohne Beka auskommen.

Kamberi und FCZ-Assistent fehlen beim Klassiker

FCZ-Abwehrspieler Lindrit Kamberi (26) hat beim 1:1 gegen Servette wegen einer Notbremse ebenfalls Rot gesehen, wird aber nur für ein Spiel gesperrt. Damit verpasst er den Klassiker gegen den FC Basel (25. Januar). Gegen YB steht er Trainer Dennis Hediger (39) wieder zur Verfügung.

Dessen Assistenztrainer Ercüment Sahin (57), der gegen die Genfer zweimal Gelb gesehen hat, darf gegen den FCB nicht auf der Bank Platz nehmen.