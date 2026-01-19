DE
Mambwas Einsteigen gegen Traoré bringt YB zu Fall
Mambwas Einsteigen gegen Traoré bringt YB zu Fall

Liga sperrt YB- und GC-Verteidiger für je zwei Spiele

YB und GC müssen die kommenden zwei Spiele auf ihre Verteidiger Oliver Mambwa und Ismajl Beka verzichten. Beim FCZ muss Lindrit Kamberi im Klassiker zuschauen.
Darum gehts

  • Mambwa (17, YB) und Beka (28, GC) jeweils für zwei Spiele gesperrt
  • Kamberi (26, FCZ) verpasst Klassiker gegen Basel wegen Rotsperre
  • FCZ-Assistent darf bei Klassiker nicht auf die Bank
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Swiss Football League hat die beiden Verteidiger Olvier Mambwa (17, YB) und Ismajl Beka (28, GC) jeweils für zwei Spiele gesperrt.

Beide haben am Wochenende wegen eines groben Foulspiels Rot gesehen und müssen nun zuschauen. Der Berner Teenager verpasst das Kantonsderby in Thun (Sonntag, 25. Januar) und eine Woche später das Heimspiel gegen den FCZ. Die Hoppers müssen in Lausanne (Samstag, 24. Januar) und daheim gegen Lugano (31. Januar) ohne Beka auskommen.

Kamberi und FCZ-Assistent fehlen beim Klassiker

FCZ-Abwehrspieler Lindrit Kamberi (26) hat beim 1:1 gegen Servette wegen einer Notbremse ebenfalls Rot gesehen, wird aber nur für ein Spiel gesperrt. Damit verpasst er den Klassiker gegen den FC Basel (25. Januar). Gegen YB steht er Trainer Dennis Hediger (39) wieder zur Verfügung.

Dessen Assistenztrainer Ercüment Sahin (57), der gegen die Genfer zweimal Gelb gesehen hat, darf gegen den FCB nicht auf der Bank Platz nehmen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
