GC verleiht Eigengewächs in die Challenge League

Loris Giandomenico (20) wird bis zum Saisonende leihweise beim FC Rapperswil-Jona in der Challenge League spielen. Das GC-Eigengewächs war seit Sommer Teil des Kaders der Super-League-Mannschaft und kam auf 16 Einsätze.
«Loris hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt. Mit der Leihe erhält er nun die Möglichkeit, durch regelmässige Einsätze weitere Spielpraxis zu sammeln und sich somit im Profibereich kontinuierlich weiterzuentwickeln», wird Hoppers-Sportchef Alain Sutter (57) in der Medienmitteilung zitiert. Bei GC besitzt der Verteidiger bis im Sommer 2028 einen Vertrag.
