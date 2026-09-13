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FCZ-Noten gegen Vaduz
Nur zwei Zürcher kriegen eine Fünf – trotz Sieg

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der FCZ-Spieler zum 2:1-Sieg gegen Vaduz.
Publiziert: 17:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
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1/10
Emmanuel sichert dem FCZ den Sieg in letzter Sekunde.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Wäre das Spiel zwischen dem FCZ und Vaduz nur 45 Minuten gegangen, wären wohl fast alle Zürcher bei einer Note 2 gelandet. Blutleer und ohne Biss war der Auftritt in der ersten Hälfte. Einzig der spätere Matchwinner Umeh Emmanuel versprühte schon da etwas Spielwitz.

Insgesamt war der Auftritt bis zur Pause aber schlicht unterirdisch. Das ändert sich in der zweiten Hälfte dank der Einwechslung von Valon Berisha. Die Erfahrung tut dem Spiel der Zürcher gut. Seine Energie bringt auch die anderen Spieler dazu, Einsatz zu zeigen. So zum Beispiel Stürmer Kény, der plötzlich Bälle festmachen kann und mehr Bewegung in seinem Spiel hat. Er ist es auch, der den Ausgleich erzielt. Dank des sehenswerten Treffers von Emmanuel drehen die Zürcher das Spiel noch und behalten die drei Punkte im Letzigrund.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
4:2
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
2:4
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
9
Servette FC
Servette FC
1:0
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:1
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Zürich
Super League
Super League
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