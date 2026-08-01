Der FCZ feiert den ersten Heimsieg der Saison. Überzeugen kann die Mannschaft von Marcel Koller dabei allerdings nur phasenweise. Vor allem in der ersten Halbzeit läuft wenig zusammen. Die Führung fällt erst dank eines kapitalen Patzers von Servette-Goalie Gertmonas nach einem direkten Freistoss von Valon Berisha.
Mit dem 1:0 im Rücken kommt der FCZ besser aus der Kabine. Kurz nach der Pause hat Bledian Krasniqi die grosse Chance zur Vorentscheidung, vergibt jedoch. So bleibt Servette im Spiel und drückt in der Schlussphase auf den Ausgleich. Nun sind Heinz Lindner mit mehreren starken Paraden und Captain Lindrit Kamberi gefragt. Der Innenverteidigergeht als Leader voran: Er dirigiert seine Mitspieler, übernimmt Verantwortung und rüttelt die Mannschaft wach, als der Druck der Genfer immer grösser wird.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lausanne-Sport
2
1
4
3
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Zürich
2
0
3
6
FC Basel
2
0
3
7
FC Thun
2
-4
3
8
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
9
FC Vaduz
1
-1
0
10
FC Sion
1
-2
0
11
FC Luzern
1
-2
0
11
Servette FC
2
-2
0