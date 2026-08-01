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FCZ-Noten gegen Servette
Alle Zürcher sind genügend – vier stechen raus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCZ-Noten zum Sieg gegen Servette.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Der FCZ darf an seinem 130. Geburtstag einen Sieg bejubeln.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Der FCZ feiert den ersten Heimsieg der Saison. Überzeugen kann die Mannschaft von Marcel Koller dabei allerdings nur phasenweise. Vor allem in der ersten Halbzeit läuft wenig zusammen. Die Führung fällt erst dank eines kapitalen Patzers von Servette-Goalie Gertmonas nach einem direkten Freistoss von Valon Berisha.

Mit dem 1:0 im Rücken kommt der FCZ besser aus der Kabine. Kurz nach der Pause hat Bledian Krasniqi die grosse Chance zur Vorentscheidung, vergibt jedoch. So bleibt Servette im Spiel und drückt in der Schlussphase auf den Ausgleich. Nun sind Heinz Lindner mit mehreren starken Paraden und Captain Lindrit Kamberi gefragt. Der Innenverteidigergeht als Leader voran: Er dirigiert seine Mitspieler, übernimmt Verantwortung und rüttelt die Mannschaft wach, als der Druck der Genfer immer grösser wird.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
6
FC Basel
FC Basel
2
0
3
7
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
9
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
10
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
11
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
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