Der FCZ kassiert im Tessin eine krasse Ohrfeige. Mit 0:5 wird die Mannschaft von Marcel Koller abgefertigt. Seine Spieler kommen praktisch in jeder Aktion einen Schritt zu spät. So verdient sich keiner eine genügende Note.
Alle haben mit der Qualität und Intensität von Lugano Mühe. Sinnbildlich dafür steht der Arbeitstag von Valon Berisha: Er verursacht den Freistoss zum 0:2, sieht Gelb und muss noch vor der Pause raus. Dabei war er vor einer Woche nach seinem ersten Tor im FCZ-Dress noch der gefeierte Mann.
Und dann sind da die Innenverteidiger. Kamberi und Sauter lassen sich kurz nach der Pause von einem langen Ball von Lugano-Keeper von Ballmoos überraschen. Der eine verliert das Kopfballduell gegen Behrens, der andere versucht vergeblich, Steffen ins Abseits laufen zu lassen. Immerhin zeigt Sauter danach einige gute Ansätze und verhindert weitere Lugano-Tore.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
3
-3
0