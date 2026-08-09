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FCZ-Noten gegen Lugano
Alle Zürcher fallen im Tessin durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCZ-Noten zum Debakel gegen Lugano.
Publiziert: 09.08.2026 um 19:32 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 08:57 Uhr
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1/7
Der FC Lugano bodigt den FCZ mit 5:0.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Der FCZ kassiert im Tessin eine krasse Ohrfeige. Mit 0:5 wird die Mannschaft von Marcel Koller abgefertigt. Seine Spieler kommen praktisch in jeder Aktion einen Schritt zu spät. So verdient sich keiner eine genügende Note.

Alle haben mit der Qualität und Intensität von Lugano Mühe. Sinnbildlich dafür steht der Arbeitstag von Valon Berisha: Er verursacht den Freistoss zum 0:2, sieht Gelb und muss noch vor der Pause raus. Dabei war er vor einer Woche nach seinem ersten Tor im FCZ-Dress noch der gefeierte Mann.

Und dann sind da die Innenverteidiger. Kamberi und Sauter lassen sich kurz nach der Pause von einem langen Ball von Lugano-Keeper von Ballmoos überraschen. Der eine verliert das Kopfballduell gegen Behrens, der andere versucht vergeblich, Steffen ins Abseits laufen zu lassen. Immerhin zeigt Sauter danach einige gute Ansätze und verhindert weitere Lugano-Tore.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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