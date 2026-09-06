Florian Raz Reporter Fussball

Wieder zwei Gegentore für Silas Huber. Aber diesmal hat der FCZ-Goalie gleich mehrere starke Paraden. An ihm liegt es nicht, dass die Zürcher Defensive mehr Löcher hat als ein handelsüblicher Golfplatz. Alexander Hack ist da schon viel eher verantwortlich. Anstatt Ruhe zu bringen, ist er mit Fehlpässen und Stellungsfehlern ein Hochrisiko und wird zur Pause rausgenommen. Das zweite Spiel in Folge, in dem er die Blick-Note 2 erhält: schlecht.

Hinten rechts kommt Doron Lichtenstein nur wegen des Welpenschutzes um dieselbe Note herum. Sein Pass auf Damienus Reverson vor dem zweiten FCZ-Tor ist zwar Klasse. Aber er lässt sich beim 1:1 von Samuel Krasniqi erst überraschen, dann abkochen. Und beim 2:2 verursacht er erst den Freistoss, um dann auch noch Bujar Pllana in seinem Rücken zu vergessen, der den Ausgleich erzielt.

Im Zentrum könnte die Zeit von Leandro Schödler als Nummer 6 gezählt sein. Er dürfte künftig wie in Halbzeit zwei in der Innenverteidigung gebraucht werden. Dort hat er in Lausanne und im Derby überzeugt. Dafür findet das Duo Bledian Krasniqi/Miguel Reichmuth immer besser zueinander. Reichmuth trifft den Pfosten, Krasniqi bereitet das erste FCZ-Tor magistral vor. Das könnte gut kommen mit den beiden.

Auf den Flügeln haben Kevin Spadanuda und Umeh Emmanuel fast keinen Einfluss aufs Spiel. Aber wenn sie dann je ein Tor schiessen, kann Trainer Marcel Koller damit vermutlich ganz gut leben. Nur blöde Fouls wie beim Penalty sollte Spadanuda künftig unterlassen.

Im Sturm darf Damienus Reverson für Philippe Kény ran – und hat deutlich weniger Wasserverdrängung als der Stammstürmer. Trotzdem gelingt ihm der Assist zum 2:1.

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