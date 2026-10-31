Der FCZ muss auch gegen YB auf Bledian Krasniqi verzichten. Gegen die Berner will Marcel Koller endlich ein Team aus den Top 6 schlagen. Hier kommt das FCZ-Inside.

Florian Raz Reporter Fussball

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Er hat bereits beim 2:1-Sieg gegen den FC Luzern gefehlt. Jetzt ist klar, dass Bledian Krasniqi (25) auch das Auswärtsspiel gegen die Young Boys verpassen wird. Der Mittelfeldspieler hat sich im Training das Syndesmoseband angerissen und konnte diese Woche nicht mit der Mannschaft trainieren.

Bei Verletzungen am Syndesmoseband ist die Dauer bis zur Rückkehr in den Sport sehr von der Stärke der Blessur abhängig. Die Pause kann zwischen drei und acht Wochen dauern.

Wieder mit im Teamtraining ist dafür Selmin Hodza (23). Der Rechtsverteidiger hat sich von seinem Muskelfaserriss erholt, den er beim 3:2-Sieg gegen Lausanne erlitten hat. Ob es ihm schon reicht, um in Bern auf dem Matchblatt zu stehen, ist offen.

Die grosse Frage

Gelingt dem FCZ endlich ein Sieg gegen ein Team aus den Top 6? Bislang ist ein 1:1 gegen Sion der Zürcher Höhepunkt gegen jene Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Spiels über dem Strich standen.

«Es muss unser Ziel sein, auch gegen den aktuell Zweiten der Liga zu punkten», sagt Marcel Koller (65) vor dem Gastspiel bei den Young Boys. Das Rezept des FCZ-Trainers: «Wir müssen hinten hellwach sein. Aber wir dürfen uns auch nicht kleiner machen als wir sind. Wir haben durchaus die Möglichkeiten, gegen vorne etwas zu kreieren.»

Gesagt ist gesagt

«Warten wir erst einmal ab.» Koller hat ein breites Lächeln im Gesicht, als er darauf angesprochen wird, dass mit einem Sieg gegen YB die Europacupplätze in Reichweite geraten könnten. Klar, dem FCZ-Trainer ist der Blick nach hinten vorerst wichtiger: «Wir sind jetzt auf Rang vier. Aber man sieht bei den Teams am Tabellenende, was passieren kann, wenn man nicht voll konzentriert ist oder nicht vollen Einsatz gibt.»

Die Blick-Prognose

0,2 Punkte haben die Zürcher bislang pro Spiel gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte gewonnen. Diese Bilanz dürfte sich gegen die Young Boys kaum verbessern. Der FCZ ist zwar eine harte Knacknuss für jeden Gegner. Aber wenn die Zürcher so verteidigen wie gegen Luzern in Halbzeit zwei, werden die Young Boys ihre Tore schiessen.

Mögliche Aufstellung

Huber; Lichtenstein, Kamberi, Hack, Walker; Schödler; Spadanuda, Reichmuth, Comenencia, Emmanuel; Kény.

Wer fehlt?

Es fehlen die Verletzten Kablan, Krasniqi, Morozov, Reverson und Sauter. Der Einsatz von Hodza ist fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach elf Runden:

Reichmuth 4,5 Berisha 4,3 Huber 4,3

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Der Schiedsrichter

Urs Schnyder pfeifft die Partie im Wankdorf. Als VAR unterstützt ihn Michèle Schmölzer aus Volketswil.

Der Gegner

YB will die Siegesserie von drei Spielen ausbauen. Die Berner müssen dabei aber auf Edimilson Fernandes verzichten, der nach seinem Witz-Rot von letzter Woche gesperrt ist. Hier gibts das YB-Inside.

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12. Runde

Sa., GC – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., St. Gallen – Servette, 18.00 Uhr

Sa., Luzern – Sion, 20.30 Uhr

So., YB – FCZ, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr